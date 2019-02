Farbe bekennen für die Demokratie, Engagement und Treue zur CDU , auch wenn das Fahrwasser mal etwas rauer ist – der neue CDU-Ortsvorsitzende Julian Allendorf nannte gleich mehrere Gründe, warum die CDU auf ihre langjährigen Mitglieder stolz sein dürfe und warum es richtig sei, diese auch zu ehren. Sechs Mitgliedsjubilare begrüßte Allendorf zur Generalversammlung und zeichnete sie mit einer Urkunde der Parteivorsitzenden und einem Blumenstrauß aus.

Geehrt wurden Heinrich Schölling und Dieter Welbers (beide jeweils 50 Jahre Mitglied), Walburga Frie und Erich Entrup (beide jeweils 40 Jahre Mitglied) sowie Roswitha Roeing-Franke und Wilhelm Lüning (beide jeweils 25 Jahre Mitglied). An einer Teilnahme verhindert waren die Jubilarinnen Helga Irmer und Ursula Stegemann (beide jeweils 40 Jahre Mitglied).

Als besonderes Bonbon schilderte Heinrich Schölling, wie er 1968 in einer sehr bewegten Zeit in die CDU eingetreten sei, um in der örtlichen Politik mitwirken zu können. Der Nottulner erinnerte an zahlreiche Begebenheiten, so etwa an die CDU-Versammlung, in der wegen der kommunalen Neuordnung erstmals die Kandidaten für den neuen Rat der Gemeinde Nottuln nominiert werden sollten. Schölling: „Die Stimmung war sehr aufgeheizt. Um 2.30 Uhr haben wir im Saal Denter noch eine Stichwahl für ein Kreistagsmandat durchgeführt.“ Der Nottulner wünschte seiner Partei, dass sie die Zeichen der Zeit stets erkennen möge, aber nicht dem Zeitgeist erliege.