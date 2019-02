Abfall lässt sich reduzieren! Für das Bio-Projekt „Einfach zu viel … Deshalb Upcycling“ fertigten Pauline Dziewas, Lena Miller , Lisa Schürmann und Johanna Rabert vom achten Jahrgang des Rupert-Neudeck-Gymnasiums Vogelfutterhäuschen aus Milch- und Safttüten.

Sie verwandelten die Tüten mit viel Kreativität und Fingerfertigkeit in kleine Kunstwerke. Das bereitete allen Teilnehmerinnen eine Menge Spaß. Jeden Freitag in der ersten Pause wurden sie zudem von einigen Fünftklässlern unterstützt.

Die Aktion der jungen Künstlerinnen soll darauf aufmerksam machen, dass Upcycling als hervorragende Alternative zur Müllverringerung beiträgt und schlussendlich auch das Klima schützt.

In wenigen Tagen werden die bunten Häuschen auf dem Schulgelände befestigt. Sie werden den Vögeln bei kalten Temperaturen eine willkommene Futterstätte bieten.

Um ein Bild von den Unikaten zu erhalten, können sich Eltern und Kinder die Aktion am Infoabend für die Eltern am Donnerstag (14. Februar) und am Tag der offenen Tür am Freitag (15. Februar) anschauen.

Alle Kinder, die Lust und Zeit haben mitzubasteln, sind eingeladen.