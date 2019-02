Brandherde benennen – Ideen sammeln

„Von Havixbeck bis Nottuln fehlt ein durchgängiger Radweg.“ – „Von der Daruper Straße rechts auf die Dülmener Straße würde ein Grüner Pfeil für Fahrradfahrer sehr helfen.“ – „Die Ampeln an der Dülmener Straße in Nähe des Gymnasiums stören die Radfahrer – besser wären Zebrastreifen.“ – „Ab dem Ortseingang in Appelhülsen schlechte Radwegqualität und unklare Wegführung bis zum Pastorskamp.“ Was kann man am Radwegenetz in und um Nottuln herum verbessern? Wo sind Schwachstellen, wo sind Gefahrenpunkte? Zu diesen Fragen finden sich neben den oben aufgeführten schon viele weitere Ideen und Vorschläge auf der neuen Online-Beteiligungsplattform des Kreises Coesfeld.

Auf der Plattform können Bürgerinnen und Bürger bis zum 24. März (Sonntag) ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge zum „Alltags-Radwegenetz“ abgeben und sich damit aktiv an der Verbesserung des Fahrradnetzes beteiligen.

94 Prozent aller Personen in Nottuln ab sechs Jahren besitzen ein Fahrrad, wurde in einer Haushaltsbefragung im Kreis Coesfeld 2016 ermittelt. Das Fahrrad spielt eine große Rolle in der ganzen Region. Mittlerweile sind auch viele mit Pedelecs oder E-Bikes unterwegs, ob in der Freizeit oder zur Arbeit. Das Fahrrad ist eine kostengünstige, gesundheitsfördernde und klimaschonende Alternative zum Auto, betont der Kreis in einer Pressemitteilung.

Um den Umstieg vom Pkw auf das Fahrrad zu unterstützen, will der Kreis Coesfeld bis Ende 2019 ein eigenes kreisweites Radverkehrskonzept entwickeln. Es soll ein attraktives Wegenetz mit möglichst direkten, sicheren und komfortablen Wegeverbindungen geschaffen werden. Die Radwege für den Alltagsradverkehr zwischen den Städten, Gemeinden und Ortsteilen des Kreises sollen weiter verbessert werden. Auch die Verbindungen in die Kommunen der Nachbarkreise beziehungsweise in die Stadt Münster werden berücksichtigt. Ziel es ist, noch mehr Berufspendelnde zum Umstieg auf das Fahrrad zu motivieren, fasst der Kreis Coesfeld zusammen. Zudem soll die Sicherheit erhöht werden und eine deutliche Beschleunigung des Radverkehrs stattfinden.

Um die lokalen Brandherde zu finden, sind jetzt die Bürgerinnen und Bürger gefragt. Sie können sich auf der Online-Plattform beteiligen, indem sie fehlende Radwege und Verbindungen angeben, Strecken mit hoher Bedeutung für Radfahrende markieren, Sicherheitsmängel oder bauliche Mängel aufzeigen, fehlende Fahrradparkplatzmöglichkeiten kennzeichnen, unklare Radverkehrsführungen oder sonstige Anregungen nennen. Diese können auf der Ideenkarte des Online-Tools eingetragen werden.