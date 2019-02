Randhahn neuer Abteilungsleiter

„Ganz, ganz tolle Leistung“, freute sich am Montag Klaus Becker vom Kreissportbund Coesfeld. 47 Sportabzeichen konnten Birgit Randhahn und Ulrike Mersmann , die Leichtathletik-Übungsleiterinnen für Schüler und Jugendliche beim SV Arminia Appelhülsen, im Vereinsheim überreichen.

Nicht nur die jungen Sportler der Leichtathletikabteilung, auch weitere Kinder, Jugendliche und Erwachsene hatten das Angebot des Vereins genutzt, für das Sportabzeichen zu trainieren und die notwendigen Leistungen zu absolvieren. Mit den 47 im vergangenen Jahr erzielten Sportabzeichen konnten sie die Zahl der Urkunden im Vergleich zum Vorjahr um zwölf steigern.

Mit zwei besonderen Abzeichen, „die es eigentlich gar nicht gibt“, so Mersmann schmunzelnd, startete die Verleihung. Alexandra Martens und Anna Schulze Frenking hatten sich mit regelmäßiger Teilnahme am Training und einem Großteil der erforderlichen Ergebnisse das Appelhülsener Abzeichen verdient. Danach gab es 30 Urkunden und Abzeichen für Jugendliche in Bronze, Silber und Gold und dazu viel Applaus.

„Die Erwachsenen waren auch ganz fleißig“, unterstrich Ulrike Mersmann. Ihre Kollegin Birgit Randhahn zum Beispiel hatte im vergangenen Jahr bereits zum 43. Mal das Sportabzeichen abgelegt.

Zwei Urkunden hatte Klaus Becker noch zusätzlich mitgebracht. „Für das Familiensportabzeichen müssen mindestens drei Personen teilnehmen“, informierte er. Familie Droste zu Vischering war mit vier Personen aus drei Generationen angetreten. Und ein weiteres Familiensportabzeichen schaffte Familie Wichmann mit fünf Personen aus zwei Generationen.

„Seit fast zwei Jahren sind wir ohne Abteilungsleiter“, erinnerten anschließend die Trainerinnen und freuten sich mitteilen zu können, dass sich Dirk Randhahn für dieses Amt zur Wahl stellte. Einstimmig wählte die Versammlung ihn in das Amt.

Das Deutsche Sportabzeichen schafften 2018 in Appelhülsen:

Jugendliche Gold: Mia Bendig, Nane Böker, Linus Krynewiki, Toni Lasano, Emma Liefländer, Denise Ostermann, Jakob Schäfer, Finley Schleutker, Maja Schürmann, Maria Terbille, Emma Zumbusch.

Jugendliche Silber: Lilia Hüls, Luca Hüls, Hannah König, Katharina Offell, Benicio Rosano, Paolo Rosano, Thomas Stanossek, Ronja Vogt, Georg Wichmann, Paula Wichmann.

Jugendliche Bronze: Pia Böhnke, Beritan Cecit, Greta Eckrodt, Luca Groß, Paula Hollenhorst, Carlotta Reinermann, Melina Tenkhof, Miriam Weßeler, Hannah Wichmann.

Erwachsene Gold: Rudolf Aupers, Beate Haiber, Caro Haiber, Stephan Maas, Birgit Randhahn, Stefan Riegelmeyer, Mechthild Riegelmeyer, Heike Wichmann, Christa Droste zu Vischering, Alexander Wilms.

Erwachsene Silber: Ulrike Mersmann, Dirk Randhahn, Marino Rotermund, Markus Droste zu Vischering, Peter Droste zu Vischering, Michael Wichmann.