Die letzten Elterngespräche stehen noch aus, aber der Trend ist klar: Der nächste fünfte Jahrgang an der Liebfrauenschule wird dreizügig sein, teilte Schulleiter Heinrich Willenborg gestern auf WN-Anfrage mit. Momentan liegen an der Bischöflichen Sekundarschule 64 Anmeldungen für das neue Schuljahr 2019/2020 vor. „Wir befinden uns aber noch in der Abstimmungsphase und führen auch noch Elterngespräche“, erläuterte Willenborg. Er rechnet damit, dass sich in den nächsten Tagen die Anmeldezahl noch um einige weitere Schüler erhöhen wird. Klar sei aber die Dreizügigkeit.

Der Leiter der Liebfrauenschule sprach von einem „erwartbaren Ergebnis“, denn in diesem Jahr sei der vierte Jahrgang an den Grundschulen in der Gemeinde relativ klein. Gab es im vergangenen Jahr noch rund 182 Viertklässler, die auf eine weiterführende Schule wechselten, so sind es in diesem Jahr mit etwa 146 Kindern fast 40 weniger. Da sei für ihn schon vorher klar gewesen, dass man die etwa 80 Anmeldungen aus dem vergangenen Jahr diesmal nicht erreichen werde, so Willenborg. Nach der Schülerzahlenprognose handelt es sich um eine einmalige Delle. Für das Jahr 2020 werden rund 188 Viertklässler in der Gemeinde Nottuln prognostiziert.

Erfreut ist der Schulleiter, dass der Großteil der Kinder aus der Gemeinde kommt. Die Zahl der auswärtigen Kinder liege momentan bei zehn, wobei diese zum Beispiel aus Rorup, Buldern, Dülmen oder auch Billerbeck und Havixbeck kommen.

Zufrieden ist Willenborg, dass der kommende dreizügige Jahrgang Platz für die Aufnahme weiterer Schüler bietet. Erfahrungsgemäß kommen in den späteren Jahren Schüler dazu.