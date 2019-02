Jan Stengel neuer Vorsitzender

Nach zehn Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit im Vorstand des Badmintonvereins No Limit Nottuln hat Karl Drerup auf der Generalversammlung den Vorsitz aufgegeben. „Die Zeit ist günstig, das Amt des Vorsitzenden jetzt auf eine jüngere Person zu übertragen. Die weiteren Vorstandsmitglieder haben sich für eine weitere Mitarbeit bereiterklärt. So ist Kontinuität in den kommenden, sicherlich nicht einfachen Jahren gewährleistet“, so die Begründung des scheidenden Vorsitzenden. Als Dank für seine Arbeit wurde ihm ein Geschenk in Form eines Gutscheins überreicht. Zum Nachfolger wählten die Mitglieder den bisherigen Schriftführer Jan Stengel . Zu seinem Nachfolger wählte die Versammlung einstimmig Andreas Grothues. Robin Bartel und Stephan Gerlach wurden in ihren Ämtern als Stellvertreter bzw. Kassierer bestätigt.

Sportwart Wali Hafezi ging in seinem Bericht kritisch auf die Situation im Spielbetrieb ein. „Wir nehmen zwar aktuell mit vier Mannschaften am Spielbetrieb teil. Das wird sich aber in der nächsten Saison ändern, da die Jugendmannschaft nicht mehr weiterspielen kann. Jun Yi Chen geht altersbedingt hoch in den Seniorenbereich und Jonas Elpers wird, wie bereits seine Schwester Nina, nach Gladbeck wechseln. Ich habe die Hoffnung, dass das die einzige Veränderung bleiben wird. Die Jugend und die 2. Seniorenmannschaft sind zurzeit unsere erfolgreichsten Teams. Beide belegen den zweiten Tabellenplatz.“

Ein besonderer Dank ging an die Mannschaftsbetreuer und -betreuerinnen für ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten. „Ihr habt für einen reibungslosen Saisonablauf gesorgt. Das kann man nicht hoch genug anrechnen.“

In seinem Kassenbericht musste Stephan Gerlach erneut eine Unterdeckung verkünden. „Wir haben zwar noch Reserven, aber aufgrund niedriger Mitgliederzahlen und zu erwartender Mehrkosten in den kommenden Jahren müssen wir nach neun Jahren unveränderter Beiträge über eine Erhöhung nachdenken.“ Nach reger Diskussion wurde eine Beitragsanhebung beschlossen, wobei als soziale Komponente der Familienbeitrag dem Ehepaarbeitrag gleichgestellt wurde. Außerdem wurde erstmals ein geringerer Beitrag für passive Mitglieder beschlossen. Nach dem Bericht der Kassenprüfer Volker Andratzek und Andreas Grothues wurde der Vorstand für das abgelaufene Jahr ohne Gegenstimme entlastet.

Zum Abschluss wurde über den Zeitpunkt der Saisonabschlussfeier diskutiert. Da die Feier vor den Sommerferien häufig mit anderen Veranstaltungen kollidiert, soll sie jetzt direkt nach den Ferien als Saisoneröffnungsfeier stattfinden.