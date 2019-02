Ein Abschied, aber kein Ende

Nach fast 20 Jahren hat die Messdienerleiterrunde Schapdetten nun ihre Arbeit beendet. „Wir mussten feststellen, dass viele unserer Leiter nicht mehr vor Ort wohnen oder zukünftig einen anderen Weg gehen werden. Aus diesem Grund haben wir die Entscheidung getroffen, die Leiterrunde aufzulösen. Diesen Umbruch, den wir bewusst nicht nur als Abschied bezeichnen, haben wir auf verschiedene Weise gestaltet“, teilt die Leiterrunde mit.

Am vergangenen Wochenende machten sich 18 Kinder und Leiter auf den Weg nach Bremen, um dort gemeinsam das Abschlusswochenende zu verbringen. Übernachtet wurde auf dem Hausboot der Jugendherberge, das auf der Weser liegt. Diese Location war mit ihren gemütlichen Kojen ein besonderes Highlight.

Den Samstagvormittag verbrachten alle in der Bremer Innenstadt, am Nachmittag wurden sie im Mitmachmuseum „Universum“ zu großen und kleinen Forschern. „Am Sonntagmorgen hatten wir noch Zeit, uns von Bremen zu verabschieden, ein paar Spiele zu spielen und eine kleine Andacht direkt an der Weser zu feiern“, berichten die Messdienerleiter.

Gerne erinnerten sie sich in Bremen auch an den von ihnen vorbereiteten Sonntagsgottesdienst im Januar unter dem Motto „#Ende #Anders“: „Das Motto soll in den Fokus stellen, dass einerseits eine lange Tradition zu Ende geht, wir aber auch mit einem lachenden Auge in die Zukunft blicken können.“ So erzählten einige Leiter in der Predigt vom Beginn der Leiterrunde und von gemeinsamen Aktionen. „Auf diese Zeit blicken wir nun dankbar zurück.“

Nach der Abschlussmesse fand im Pfarrheim ein Empfang statt, zu dem die Leiter alle Messdiener mit Familien, alle ehemaligen Leiter, das Seelsorgeteam, den Pfarrgemeinderat, ehemalige Geistliche der Gemeinde sowie alle Gemeindemitglieder eingeladen hatte.

„Doch damit ist nicht alles beendet“, sind die Messdienerleiter froh, dass eine Lösung gefunden worden ist. Die Messdiener werden auch in Zukunft weiter in Schapdetten Messe dienen. Zu Gruppenstunden und Aktionen werden sie sich der Messdienerschaft Appelhülsen anschließen. „Die Messdiener aus Schapdetten sind bei uns jederzeit herzlich willkommen“, erklärt die Leiterrunde Appelhülsen, die auch in den vergangenen Jahren schon mit der Leiterrunde Schapdetten gemeinsame Aktionen durchgeführt hatte.

Abschließend schreibt die Leiterrunde: „Nun endet unsere Arbeit als Leiterrunde, wodurch neue Zeichen in Schapdetten gesetzt werden. Ein Zeichen der Veränderung und des Abschieds, aber auch ein Zeichen der Hoffnung und des Neuanfangs. Und wer weiß – vielleicht wird es irgendwann mal wieder eine Messdienerleiterrunde in Schapdetten geben, die mit ihren Messdienern genauso viele Sachen erleben wird, wie wir als Leiterrunde in den vergangenen 20 Jahren.“