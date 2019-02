Blick in die Zukunft geworfen

„Das war richtig klasse.“ Die Architektin war nicht die Einzige, die voller Begeisterung aus dem inzwischen 16. Klinker-Architektur-Seminar herauskam, das die Hagemeister GmbH in dieser Woche angeboten hat. Mehr als 500 Architekten und Städteplaner hörten sich an zwei Tagen unter dem Titel „StadtBauSteine“ vier spannende Fachvorträge an und tauschten sich aus.

Das Thema Städtebau stellte eine Premiere beim Klinker-Seminar dar. „In den vergangenen Jahren lag der Fokus auf Projekten, diesmal haben wir den Horizont vergrößert“, beschreibt Marketingleiter Marcel Lohmann . Das habe auch dazu geführt, dass neben den vielen treuen Gästen auch etliche neue Gesichter zu sehen gewesen seien.

Die Teilnehmer, die von der Geschäftsleitung Dr. Christina Hagemeister und Christian Hagemeister begrüßt wurden, waren durch die Bank sehr zufrieden mit der Veranstaltung, wie sich bei der Durchsicht der Feedback-Bögen herausstellte. Besonders positiv wurde dabei der Vortrag von Prof. Joachim Schultz-Granberg bewertet.

Unter dem Titel „Wandel“ warf der Leiter des Departments Städtebau der Münster School of Architecture einen Blick in die Zukunft des Städtebaus. Er schärfte das Bewusstsein für den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen, vor allem beim Flächenverbrauch. Die Menschen drängten in die Städte, Stadtplanung könne aber nicht weitermachen wie bisher und Wohnraum zu Lasten der Natur und der Landschaft schaffen, plädierte Schultz-Granberg für eine neue Bescheidenheit.

Auch das Thema Nachhaltigkeit werde eine immer größere Rolle spielen, betonte der Professor. Der Baustoff Klinker sei dabei durchaus hilfreich. Er sei zwar mit einigem Energieaufwand herzustellen, punktet aber mit Langlebigkeit. Unter dem Stichwort „zirkuläres Bauen“ sprach Schultz-Granberg auch die Wiederverwertung von alten Ziegeln an.

Daran knüpfte thematisch der Vortrag von Architekt und Diplom-Ingenieur Heinrich Böll an. Er stellte den Seminarteilnehmern vor dem Hintergrund des Strukturwandels im Ruhrgebiet die Umnutzung von Indus­triedenkmälern und industriell genutzten Arealen vor.

Wie Klinkersteine fachgerecht verbaut werden, dieser Frage ging Dr. Dieter Figge, Sachverständiger und Technischer Geschäftsführer des Ziegel-Zentrums Nordwest e.V. aus Köln, nach. Er konzentrierte sich dabei auf zweischalige Wände und Klinkerfertigteile. „Für die Teilnehmer ein sehr interessanter Vortrag“, hat Marcel Lohmann auch hierzu ein besonders gutes Feedback feststellen können.

Und dann gab es noch die Präsentation eines architektonischen und städtebaulichen Highlights: Jan-Willem Baijense, assoziierter Partner des Büros de Architekten Cie. aus Amsterdam, berichtete vom „Vander Park“ in Moskau. Hier entsteht auf rund 145 000 Quadratmetern ein Quartier, in dem rund 15 000 Menschen leben werden. Die Millionen von Ziegeln, die für dieses Mammutprojekt verbaut werden, kommen aus dem Kinkerwerk Hagemeister.