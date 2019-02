Beim 33. „IHK-Regionalwettbewerb Jugend forscht “, der am Freitagnachmittag in Münster endete, gab es einen schönen Erfolg für eine Schülerin aus Appelhülsen. Der 17-jährigen Emma Elise Quante wurde zusammen mit Nina Johanna Vielberg (18) in der Altersklasse 15 bis 21 Jahre ein dritter Preis im Fachbereich Biologie zuerkannt.

Die beiden Schülerinnen des Clemens-Brentano-Gymnasiums Dülmen überzeugten die Jury mit ihrer Forschungsarbeit zum Thema „Überprüfung der Wirksamkeit von Resveratrol in der onkologischen Therapie gegen Glioblastome“. Vereinfacht gesagt, geht es dabei um die Wirksamkeit eines pflanzlichen Wirkstoffs (Resve­ratrol) in der Hirntumortherapie.

Der Wirkstoff Resveratrol, so schilderte die junge Appelhülsenerin im WN-Gespräch, sei bekannt und komme in ungefähr 70 Pflanzenarten vor. Res­veratrol reichere sich zum Beispiel in Weintrauben an und sei daher auch im Rotwein enthalten. In ihrem Experiment konnten die beiden Schülerinnen dokumentieren, dass dieser Wirkstoff Krebszellkulturen abtötet. Bisherige Forschungen untersuchten die Auswirkungen auf Darmkrebszellen.

Ehrenamtlich fachlich betreut wurden die beiden Schülerinnen vom Onkologen Dr. Gregor Dresemann.

Ihr großes naturwissenschaftliches Interesse möchte Emma Elise Quante später gerne auch im Beruf einsetzen. „Ich kann mir gut eine Tätigkeit in der Medizin oder Pharmazie vorstellen.“

Aufgegliedert in zwei Altersklassen, haben in diesem Jahr insgesamt 223 Schüler aus dem Münsterland mit 122 Projekten am zweitägigen IHK-Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ teilgenommen.