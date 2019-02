„Tanz, Tanz, Tanz“

Niemanden hielt es mehr auf den Plätzen: Nottulns größte Polonaise des Jahres fand am Samstagabend in der Mehrzweckhalle am Gymnasium statt. Denn als die Gardisten der Alten Beckumer Stadtwache mit Spielmannszug, Tanzkorps und Tanzmariechen zum furiosen Finale ansetzten, war die Stimmung wirklich am Kochen. Der Auftritt der Stadtwache war der schöne Schlusspunkt eines fast dreieinhalbstündigen Unterhaltungsprogramms, für das sich die Karnevalsgesellschaft (KG) Nottuln fünf goldene Sterne verdient hat.

KG Nottuln begeistert mit großartiger Karnevalsrevue 1/88 Foto: Ludger Warnke

KG Nottuln begeistert mit großartiger Karnevalsrevue Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Von der ersten bis zur letzten Sekunde gaben Nottulns Narren Vollgas. An der Spitze das Prinzenpaar Marvin und Maike. Mit Amazonen und Elferrat an der Seite, klatsche und feierte das Prinzenpaar begeistert mit, verteilte natürlich auch seine Orden an so manchen Mitwirkenden. Und durfte sich über „blaublütigen“ Besuch freuen, waren doch Prinzessin Inka mitsamt Gefolge von den Sendener Narren und das Kolping-Prinzenpaar Guido und Birgit aus Appelhülsen erschienen.

Das schön harmonierende Moderationsduo Hannah Emming und Wolfgang Müller hatte leichtes Spiel, denn es konnte einen Höhepunkt nach dem anderen ankündigen. Ein echter Augen- und Stimmungsschmaus gleich zu Beginn war der gemeinschaftliche Gardetanz der drei Garden Hummelbienchen, Steversterne und Figaros. Über 60 Tänzerinnen auf der Bühne – welche Karnevalgesellschaft kann das vorweisen?

Alle drei Garden begeisterten auch mit ihren Showtänzen. Als „Supergirl“ wirbelten die Hummelbienchen über die Bühne, die Stevesterne demonstrierten „Girlspower“, und die Figaros entpuppten sich als zauberhafte Märchenfeen. Der stürmische Beifall, den alle erhielten, galt auch den Trainerinnen Veronika Hölscher, Sabine Heimann und Sara Anschlag (Hummelbienchen); Tanja Müller, Sabrina Demming und Vivien Heitmann (Steversterne); sowie Jenny Ridder, Lisa Tombrink und Ramona Humberg (Figaros).

Mit frechem Humor („Männer sind wie Regenwolken, wenn sie wegziehen, kann es ein schöner Tag werden“), mit dem Lüften von Geheimnissen einzelner KG-Mitglieder („Selfie auf der Elfie“) und viel Musik wie „Schuld war nur der Bossa Nova“ begeisterten auch die drei Geschwister Dust das Publikum.

Winnetou-Romantik versprühten die Schapdettener Speisboys um Ute und Herbert Jäger. Das längs gemischte Ballett begeisterte mit einem tollen Indianertanz.

Tanzen und flotte Musik bestimmten auch den Auftritt der Appelhülsener kfd-Theaterfrauen. „Nimm die Beine in die Hand, ... Tanz, Tanz,Tanz“ lautete ihr Motto.

Keine Frage, dass jede Gruppe ohne Zugabe nicht von der Bühne kam.

Derart bestens in Stimmung gebracht, hatte auch zum Schluss die Alte Beckumer Stadtwache leichtes Spiel mit den Nottulner Narren. Klatschen, schunkeln, mitsingen – das Publikum feierte kräftig mit und hatte auch noch die Kraft, beim großen Schlussbild aller Mitwirkenden mit Standing Ovations für einen wunderschönen Abend zu danken.