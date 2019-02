„Einmischung erwünscht“

Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Sie lebt vom Einsatz und Engagement all jener, die sie im Alltag und in ihren Projekten und Arbeiten aufblühen lassen. Das Förderprogramm Demokratisch Handeln sucht und unterstützt Projekte, Initiativen und Ideen, in denen Lernen für Demokratie und Politik um Erfahrungsmöglichkeiten erweitert wird und Themen und Aufgaben des Gemeinwesens in den Mittelpunkt eines verstehenden und handelnden Lernens kommen. Als UNESCO-Projektschule unterstützt das Rupert-Neudeck-Gymnasium diesen Ansatz und ist stolz darauf, bereits seit mehreren Jahren durch das Förderprogramm gewürdigt zu werden. In diesem Jahr sind gleich zwei Projektbewerbungen im Rennen um eine deutschlandweite Auszeichnung: das Polit-Café „Landwirtschaft“ und das Engagement der Schülervertretung.