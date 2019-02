Aufwendungen um drei Prozent kürzen

Die SPD Nottuln sorgt sich um die Gemeindefinanzen und deren Konsolidierung. In die Beratungen zum Haushalsplanentwurf 2019 in dieser Woche gehen die Sozialdemokraten daher mit einem eigenen Antrag. In einem Schreiben an die Bürgermeisterin beantragt die SPD-Fraktion: „Der Rat beschließt im Haushalt 2019 eine Kürzung der ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalkosten, Versorgungsaufwendungen und Abschreibungen) pauschal um drei Prozent, um einen ausgeglichenen Haushalt 2019 zu erreichen. Der verbleibende Überschuss wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.“

„Derzeit befinden sich die laufenden Einnahmen aufgrund der Konjunkturlage auf einem hohen Niveau. Es mehren sich aber die Anzeichen, dass dies voraussichtlich nicht so bleiben wird“, erläutert SPD-Fraktionsvorsitzender Volker Ludwig .

Im Detail weist die SPD darauf hin, dass der Gemeindehaushalt für das Jahr 2019 sich durch einige Sondereffekte auf der Einnahmenseite auszeichne (Rückzahlung Jugendamtsumlage, Integrationspauschale). Außerdem sei festzustellen, dass die ordentlichen Aufwendungen in den vergangenen Jahren überproportional gestiegen seien. Dies kann nach Einschätzung der SPD nicht ausschließlich mit Mehrkosten für z.B. Flüchtlingsunterbringung und mit steigenden Personalkosten begründet werden.

Fraktionsvorsitzender Ludwig zitiert aus dem Bericht 2017 der Gemeindeprüfungsanstalt: „Die Gemeinde sollte daher zeitnah Konsolidierungsmaßnahmen umsetzen. Ein Ziel sollte dabei sein, die Ausgleichsrücklage aufzufüllen, damit diese künftig wieder als Ins­trument der Risikovorsorge zur Verfügung steht. Aufgrund der Fehlbeträge ist das Eigenkapital seit der Eröffnungsbilanz 2005 um rund ein Fünftel zurückgegangen.“ Alle Fraktionen hätten in den letzten Jahren die Situation des Kapitalverzehrs kritisch angemerkt, erinnert Volker Ludwig und betont: „Im Gemeindehaushalt 2019 kann diese Situation umgekehrt werden.“