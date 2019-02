Polizeibeamte haben am späten Montagabend (25. Februar) gegen 22.45 Uhr auf der Weseler Straße in Appelhülsen einen 29-jährigen Sendener aus dem Verkehr gezogen. Und das aus dreifachem Grund, wie die Polizei Coesfeld am Dienstag mitteilte:

1. Der Mann hatte keinen Führerschein.

2. Er stand wahrscheinlich unter Drogeneinfluss. Um das zu überprüfen, wurde eine Blutprobe entnommen.

3. Bei der Durchsuchung des Oberklasse-Wagens fanden Polizisten Drogen.

Den Sendener erwartet nun ein Strafverfahren.