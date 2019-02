Wie die Wildpferde den Winter überstanden haben? „Die Herde ist in einem ganz guten Zustand“, berichtet Försterin Friederike Rövekamp auf Nachfrage.

„Dick und plüschig“ sehen die Tiere momentan mit ihrem dichten Winterfell noch aus. Wer sich selbst ein Bild machen will: Am kommenden Wochenende (2. und 3. März) öffnet die Dülmener Wildpferdebahn im Merfelder Bruch zum ersten Mal in diesem Jahr. Das wurde am Montag beschlossen. Grund ist das aktuelle Wetter, das schon ziemlich an den Frühling erinnert.

Geöffnet ist die Wildpferdebahn künftig immer am Wochenende sowie an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 3 Euro pro Person, ermäßigt 1,50 Euro.