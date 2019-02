Immer mehr Autoverkehr, Stress und Parkplatzmangel: Die Volksinitiative „Aufbruch Fahrrad“ will den Umstieg vom Auto auf das Fahrrad vereinfachen. Zudem setzt sie sich für geeignete Streckennetze und mehr Sicherheit für Fahrradfahrer im Straßenverkehr ein. Ziele, die auch in der Gemeinde Nottuln auf Zustimmung stoßen. Die Initiative „Nottuln Nachhaltig“, die Ortsgruppe Nottuln von Bündnis 90/Die Grünen, der ADFC Nottuln und Fahrradhändler Sascha Hanning unterstützen und werben für die Volksinitiative. Aus diesem Grund sammeln sie auch Unterschriften für „Aufbruch Fahrrad“.

Die Initiative benötigt mindestens 66 000 Unterschriften aus NRW, um das Ziel ein Fahrradgesetzes für NRW und bessere Bedingungen für den Fahrradverkehr auf die Tagesordnung des Landtages zu bekommen. Dieser muss sich bei Erreichen der erforderlichen Unterschriftenzahl mit den Forderungen befassen.

Insgesamt gibt es neun Forderungen der Volksinitiative, unter anderem nach mehr Verkehrssicherheit auf Straßen und Radwegen sowie die Forderung einer kostenlose Fahrradmitnahme im Nahverkehr.

Nottulner, die die Initiative unterstützen möchten, können sich noch bis zum 1. Mai im Fahrradgeschäft Hanning in eine Unterschriftenliste eintragen. Sandra Johann von der Initiative „Nottuln nachhaltig“ hofft, dass noch mehr Geschäfte in der Gemeinde Unterschriftenlisten auslegen. Auch die Zahl der Unterschriften ist noch ausbaufähig. In Nottuln seien momentan 139 Unterschriften für die Volksinitiative geleistet worden, berichtet Sandra Johann auf WN-Nachfrage.

Am 1. Juni wollen die Organisatoren der Volksinitiative das Ergebnis der Unterschriftensammlung bekannt geben. Für den 2. Juni ist eine große Fahrradsternfahrt nach Düsseldorf geplant, um dort die Unterschriften an den Landtag zu übergeben.

Viele weitere Informationen zur Volksinitiative „Aufbruch Fahrrad“ gibt es im Internet.