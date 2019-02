Kaum eröffnet und schon ausgebucht: Die komplett modernisierte Jugendherberge Nottuln hat die Erwartungen und hochgesteckten Ziele bezüglich der Übernachtungs- und Besucherzahlen weit übertroffen.

In der am Mittwoch vom Deutschen Jugendherbergswerk für 2018 vorgestellten Bilanz hebt sich die seit Juli letzten Jahres wiedereröffnete Nottulner Jugendherberge mit knapp 14 500 Übernachtungen und insgesamt über 5500 Gästen sehr positiv hervor. Dabei wurden diese Zahlen in nur sechs Monaten erzielt.

Durch die Modernisierungsarbeiten ergeben sich keine Vergleichswerte für das Jahr 2017, allerdings erklärt das Jugendherbergswerk: „Im letzten halben Jahr nach der Neueröffnung wurden fast so viele Übernachtungen wie im letzten Gesamtjahr vor der renovierungsbedingten Schließung erzielt.“ Die Nottulner Jugendherberge sei sehr gut angenommen worden und es seien auch schon Vorbuchungen für 2019 zu verzeichnen, berichtet Geschäftsführer Wolfgang Büttner vom Jugendherbergswerk.

Neben Münster und Haltern am See stelle die Nottulner Jugendherberge ein weiteres „Top-Haus“ im Münsterland dar. Die multifunktionalen Tagungs- und Probenräume, der Indoor-Freizeitbereich, die Chill-Area sowie attraktive Programme ergäben eine sehr hohe Aufenthaltsqualität.

Wegen der vielen Neuerungen stieg auch die Zahl der Familien, die für ihren Urlaub die Jugendherberge wählten. Neben Schulklassen und Freizeitgruppen (hauptsächlich Musikgruppen) machen Familien etwa 30 Prozent der Übernachtungen in Nottuln aus.

Das Jugendherbergswerk investierte rund 6 Millionen Euro in den Standort Nottuln. Das nun erzielte Jahresergebnis spreche für sich, heißt es.