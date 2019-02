Die Hilfe kann weitergehen

Krebs ist eine Diagnose, die Betroffene und ihre Angehörigen oft völlig unerwartet trifft. In dieser schwierigen Zeit fühlen sich viele der Menschen allein mit ihren Fragen, seelisch belastet oder überfordert. Häufig wissen sie nicht, an wen sie sich wenden können. Psychosoziale Krebsberatungsstellen des Tumor-Netzwerks im Münsterland (TiM) e.V. bieten Hilfe bei psychischen Belastungen und Fragen zu Sozialleistungen. Im Kreis Coesfeld finden Beratungen regelmäßig in Coesfeld und in Dülmen statt und im Kreis Borken in Ahaus, Borken und Gronau. Hier erhalten Krebs-Betroffene, Angehörige und Freunde Hilfestellung, um die eigene Krankheit zu bewältigen oder mit der Erkrankung von nahestehenden Menschen angemessen umzugehen.

„Viele Menschen, die sich an uns wenden, erleben Ängste, die durch eine Krebsdiagnose entstehen können, als belastend. Sie sind verunsichert, wie es für sie beruflich oder z.B. finanziell weitergeht, wenn sie länger krank sind und sie wissen vielleicht nicht, ob ihre Krankheit geheilt werden kann“, schreibt Gudrun Bruns , Leiterin der Krebsberatungsstelle in einer Pressemitteilung. In dieser Situation könne es wichtig und hilfreich sein, mit jemandem offen über Sorgen sprechen zu können und sich zu vielen Fragen zu informieren. „Wir unterstützen dabei, mit den psychischen Belastungen einen Umgang zu finden und geben auch Informationen zu Sozialleistungen, die Betroffene in Anspruch nehmen können. Dazu gehören zum Beispiel finanzielle Hilfen und Rehabilitationsmaßnahmen. Unser wichtigstes Ziel ist es, die Lebensqualität der Betroffenen und ihrer Angehörigen zu verbessern“, beschreibt Anja Sperling ihr Engagement. Sie ist Ansprechpartnerin für Ratsuchende im Kreis Coesfeld.

Vielen Menschen fällt es schwer, sich mit dem Thema „Krebs“ zu beschäftigen. „Deshalb ist Ihre Arbeit so wichtig“, betont Norbert Hypki, Vorstandsmitglied der Sparkasse Westmünsterland. „Wir engagieren uns, damit Menschen in schwierigen Lebenssituationen Unterstützung bekommen können und nicht allein die vielfältigen Belastungen bewältigen müssen. Deshalb leisten wir gerne unseren Beitrag, damit für Ratsuchende das Angebot kostenfrei bleiben kann.“ In den letzten 20 Jahren hat die Sparkasse die Einrichtung mit insgesamt 130.000 Euro unterstützt.

Erfreulich ist, dass die Anzahl der Hilfesuchenden stetig steigt. In 2018 haben sich rund 3500 krebskranke Menschen, deren Angehörige und Freunde an die Beratungsstelle gewandt, die in rund 5400 Gesprächen unterstützt und begleitet wurden. „Deshalb ist Ihre Spende sehr wichtig“, bedanken sich Gudrun Bruns und Anja Sperling beim Vorstand der Sparkasse. Die enge Anbindung der Außenstellen an das jeweilige Krankenhaus ist sehr sinnvoll. „Das Beratungsangebot ergänzt unsere Arbeit ideal“, so Michael Paschert, Pflegedirektor der Christophorus-Kliniken am Standort Dülmen. „Neben der reinen medizinischen Versorgung ist die psychosoziale Betreuung immens wichtig und wir sind froh, unsere Patienten und ihre Angehörigen auf das Angebot der Beratungsstellen aufmerksam machen zu können.“ Er freut sich sehr über die gute Zusammenarbeit und das Engagement der Sparkasse.

Neben der Einzelberatung werden auch Informationsabende angeboten: Am Donnerstag (7. März) um 19.30 Uhr referiert Gudrun Bruns in der Familienbildungsstätte Dülmen zum Thema „Krebs und Partnerschaft“. Interessierte sind eingeladen, sich zu informieren, welche Veränderungen durch eine Krebserkrankung in Partnerschaften entstehen können und was helfen kann, einen für sich guten Umgang damit zu finden.

Die Sprechzeiten in den Außenstellen im Westmünsterland finden in bzw. an Krankenhäusern statt. Termine in allen Außenstellen werden von der Hauptstelle der Krebsberatung in Münster aus koordiniert. Eine telefonische Anmeldung ist erforderlich unter der Rufnummer 0251/62562010 oder per Mail: info@krebsberatung-muenster.de