Vom Werden und Vergehen

In der Astrid-Lindgren-Schule standen jetzt für die Klasse 4a weder Mathe noch Deutsch auf dem Stundenplan. Das mittlerweile für die Viertklässler der Schule fest etablierte Projekt „Hospiz macht Schule“ stand im Mittelpunkt der Unterrichtswoche. Die Schülerinnen und Schüler konnten bei unterschiedlichen Aktionen in Kleingruppen alles, was sie zum Thema „Wachsen, Leben, Krankheit, Sterben, Trauer“ bewegt, äußern und ihre Fragen dazu so gut wie möglich klären.

Durchgeführt wurde die Projektwoche von neun Ehrenamtlichen der Hospizgruppe Nottuln unter der Leitung von Kerstin Schöpp­ner . „Wir freuen uns, dass die Ehrenamtlichen so viel Zeit investieren, um dieses für die Kinder so wichtige Projekt in möglichst kleinen Gruppen durchführen zu können“, bedankte sich die Klassenlehrerin Marianne Laws-Schriefer bei dem Team.

„Erwachsene haben manchmal die Tendenz, das Thema von den Kindern fernhalten zu wollen, weil sie sie schützen möchten. Doch die Kinder machen auch schon in ihrem Alter Erfahrungen mit Tod und Sterben. So erleben sie etwa den Tod ihrer geliebten Haustiere, und auch in der Verwandtschaft machen sie erste Erfahrungen mit Todesfällen. Die Kinder beschäftigen diese Themen sehr. In der Projektwoche haben sie ausreichend Zeit, um über existenzielle Fragen zu sprechen. Sie lernen, wie man mit Trauer umgehen kann, wie man tröstet, und es bleibt auch Raum, offen über Ängste zu sprechen. Das sind wertvolle, stärkende Erfahrungen für das weitere Leben der Kinder“, berichtet die Konrektorin und Klassenlehrerin der 4b, Marion Roperz.

Jeder Projekttag begann mit einem Anfangsritual: Nach einem gemeinsamen Lied wurde ein Koffer ausgepackt, dessen Inhalt Hinweise auf das Tagesthema gab. Werden und Vergehen, Krankheit und Sterben, Traurigsein sowie Trost und Trösten standen jeweils für einen Tag auf dem Stundenplan. Über Bilderbücher, Filme, Plakate, Mal- und Pflanzaktionen wurden Informationen sensibel vermittelt, Gedankenanstöße gegeben und Ängste genommen, teilt die Schule mit.

Den Eltern bot sich schon im Vorfeld die Möglichkeit, Einblick in das Projekt zu nehmen. So konnten sie sich auf einem Elternabend über die Inhalte und Vorgehensweise in der Projektwoche informieren. Zum Abschluss der Woche wurden Eltern und Großeltern in die Aula der Schule eingeladen, in der die Schüler die Ergebnisse präsentierten.

Im Januar wurde die Projektwoche an der Astrid-Lindgren-Schule bereits mit den Kindern der Klasse 4b durchgeführt. Auch diese Kinder waren sehr offen für die Thematik und empfanden die Woche als äußerst gewinnbringend.

„Wir hoffen, dass die Hospizbewegung Nottuln dieses Projekt auch in Zukunft an unserer Schule anbieten kann, und dass sich auch weiterhin genügend Ehrenamtliche finden, die die Gruppen mit so viel Herzblut betreuen und ein offenes Ohr für unsere Kinder haben“, sprechen die beiden Klassenlehrerinnen den Wunsch des gesamten Kollegiums der Astrid-Lindgren-Schule aus.