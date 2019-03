Der Höhepunkt der Session naht

„Das war im Großen und Ganzen ein voller Erfolg“, fasst 1. Vorsitzender der Karnevalsgesellschaft (KG) Wolfgang Müller das Festwochenende zusammen. „Gute Stimmung, tolle Tänze der Garden, und die Showacts kamen auch super an.“ Lediglich der Karneval der Begegnungen am Sonntag sei ein kleiner Wermutstropfen gewesen. „Da waren es dann doch etwas weniger Karnevalisten als in den vergangenen Jahren“, bedauert Müller. Ein weiteres kleines „Problem“, scherzt Müller, sei der schwungvolle Auftritt der Steversterne gewesen, die mit ihrer gesammelten Power die Bühne so stark beanspruchten, dass diese sich am Ende bewegt habe. Müller erzählt lachend: „Ein Teammitglied hat den Steversternen schon Bühnenverbot erteilen wollen, natürlich nur im Scherz, denn die Begeisterung der jungen Gardistinnen war beeindruckend.“

Nach dem erfolgreichen Wochenende folgt jetzt der Höhepunkt der Saison mit Schlüsselübergabe, Rathaussturm und Rosenmontagszug. Zunächst gibt es ab Samstag (2. März) erstmals wieder eine Karnevalskirmes. Diese öffnet um 14 Uhr auf dem Kirchplatz. Um 17.11 Uhr wird die Übergabe des Rathausschlüssels mit Bürgermeisterin Manuela Mahnke folgen. „Dabei wird unser Prinzenpaar Maike I. und Marvin I. auch die elf närrischen Paragrafen verkünden, bei denen so mancher auf die Schüppe genommen wird“, verrät der KG-Vorsitzende. Anschließend findet der Rathaussturm mit Elferrat, Amazonen und Tanzgarden statt.

Am Sonntag (3. März) sind alle Narren, kostümiert oder im Alltagsdress, um 11.15 Uhr zur närrischen Predigt von Pfarrdechant Norbert Caßens in die Pfarrkirche St. Martinus eingeladen.

Der Rosenmontagszug, der sich um 14.11 Uhr vom Parkplatz am Wellenfreibad in Bewegung setzen wird, krönt die Session 2019 am Montag (4. März). In diesem Jahr werden nach neuesten Angaben auch die Speis-Boys aus Schapdetten in ihren Indianerkostümen im Zug dabei sein. Sie springen für die krankheitsbedingt ausfallende Gruppe „Bühnen-Echo“ ein.

Der Straßenkarneval endet mit der Schließung der Kirmes um 21 Uhr.