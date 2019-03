Im Rahmen des WN-Medienprojekts „Klasse!“ haben Schülerinnen und Schüler der Klasse 4a der St. Marienschule Appelhülsen einen Bericht über ihren Besuch im Druckhaus verfasst:

„In der letzten Woche sind unsere Klassen 4a und 4b ins Aschendorff-Druckzentrum nach Münster gefahren. Dort ging es los mit einem Film über die lange Geschichte des Aschendorff-Verlags. Dann begann unser Rundgang an einer alten Schreibmaschine, die die einzelnen Buchstaben für einen Text zusammensetzte. In der Redaktion sahen wir den Redakteuren bei der Arbeit zu. Es war sehr still im großen Büro. Die Sportredaktion erkannten wir sofort an den Bällen auf den Regalen.

Als nächstes beeindruckte uns das Papierlager. Eine riesige Papierrolle wiegt bis zu 1,2 Tonnen und kostet ca. 900 Euro. An einem Tag verbrauchen die Drucker 35 bis 40 Rollen. Diese werden über die sogenannten ,Skateboards‘ (das sind Rollbretter, die auf Schienen im Boden laufen) zu den Druckmaschinen geschoben. Vom Druck bis zur Auslieferung schwebten die Zeitungen an langen Transportbändern über uns. Die Bänder werden auch ,Achterbahn‘ genannt.

Wir hatten einen spannenden Schultag und haben viel Neues erfahren. Es war toll, den Weg von der Nachricht bis zur gedruckten Zeitung mitzuerleben!“