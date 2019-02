Für dieses Jahr auf Eis gelegt

Der Vorstand der Kaufmannschaft Nottuln hat entschieden, das Frühlingsfest am ersten Maiwochenende in diesem Jahr nicht durchzuführen und abzusagen. Das bestätigte Vorsitzender Gerri Wallace auf WN-Anfrage. Grund dafür sind nach Angaben der Kaufmannschaft Unstimmigkeiten mit dem Städtepartnerschaftskomitee (Fachbereich St. Amand-Montrond) und dem Historischen Verein bei der Organisation des Festwochenendes, an dem in Kombination mit dem Frühlingsfest auch das Fest zum 35-jährigen Partnerschaftsjubiläum und ein barocker Markt stattfinden sollten. Die Kaufmannschaft sieht sich von den beiden anderen Vereinen aus dem Ortskern verdrängt.

Im WN-Gespräch erinnerte Gerri Wallace daran, dass die Kaufmannschaft es sehr begrüßt habe, dass sich Partnerschaftskomitee und Historischer Verein mit ihren Veranstaltungen dem Frühlingsfest anschließen wollten. „Diese Anfrage hat uns wirklich sehr gefreut.“ Überrascht sei man aber gewesen, als bei einem Organisationstreffen vor einigen Wochen die beiden anderen Vereine eine feste Standplanung vorlegten, die keinen Platz mehr für die Bühne der Kaufmannschaft vor dem Rathaus vorsah. Man habe sich noch an die Gemeinde gewandt, doch sei bei einem weiteren Treffen lediglich das Angebot gemacht worden, das Frühlingsfest könne auf den Kastanienplatz ausweichen. Dieser Platz sei für die Gewerbetreibenden aber eindeutig schlechter und nicht akzeptabel. Gerri Wallace: „Die beiden anderen Vereine haben die Planung unter sich ausgemacht. Wir waren plötzlich das fünfte Rad am Wagen.“

Vorstandsmitglied Jürgen Wulfers, der als Vertreter der Kaufmannschaft an vielen Organisationstreffen teilgenommen hat, erläuterte im WN-Gespräch, es sei immer klar gewesen, dass die Kaufmannschaft für das Frühlingsfest wie gewohnt ein Unterhaltungsprogramm organisieren würde. Man sei auch bereit gewesen, für die anderen Vereine Platz zu schaffen und wäre mit dem Großteil der Stände auf die Schlaun­straße ausgewichen. Die dann vorgelegte fertige Standplanung ohne Berücksichtigung der Kaufmannschaftsbühne und des Ausschanks sei überraschend gekommen.

Das Partnerschaftskomitee und der Historische Verein weisen die Vorwürfe der Kaufmannschaft zurück. Günter Dieker, Vorsitzender des Fachbereiches St. Amand-Montrond im Partnerschaftskomitee, und Petra Krabbe, 1. Vorsitzende des Historischen Vereins, zeigten sich gestern im WN-Gespräch überrascht von der Entscheidung der Kaufmannschaft. Beide wiesen unisono darauf hin, dass man von Anfang an offen über alle Planungen und Absichten gesprochen habe. Es sei bekannt und Konsens gewesen, dass das Komitee mit einem Festzelt mit Bühne und eigenem Musikprogramm im Ortskern vertreten ist und die Stände des Historischen Vereins den Stiftsplatz vor der Kulisse der Kuriengebäude nutzen.

Günter Dieker schilderte, er selbst sei völlig überrascht gewesen, als die Kaufmannschaft vor 14 Tagen über ihre eigene Bühne mit einem eigenen Veranstaltungsprogramm gesprochen habe. Dieker bedauerte die Entscheidung der Kaufmannschaft.

Erstaunen und Bedauern auch bei Petra Krabbe. Die Kaufmannschaft sei immer informiert worden. Dass diese vor der Entscheidung nicht noch einmal das Gespräch gesucht habe, bedauere sie. Partnerschaftskomitee und Historischer Verein stellen sich die Frage, ob der Informationsfluss innerhalb der Kaufmannschaft umfänglich funktioniert hat.

Die Kaufmannschaft hat mittlerweile Gewerbetreibende und für das Fest eingeplante Vereinsgruppen über die Absage informiert. Nach Auskunft von Jürgen Wulfers sind etwa zwölf Gewerbetreibende von der Absage betroffen.

Gerri Wallace kündigte an, dass die Kaufmannschaft für 2020 wieder ein Frühlingsfest in alleiniger Regie organisieren wolle.