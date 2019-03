Sirenen werden heulen

Am kommenden Donnerstag (7. März) werden in der Gemeinde Nottuln um 10 Uhr die sechs vorhandenen Alarmsirenen ausgelöst. Es handelt sich dabei um einen Probealarm im Rahmen des landesweiten NRW-Warntages.

Mit der Aktion werden zwei Ziele verfolgt: Einerseits soll die Bevölkerung für die Sirenenalarmierung sensibilisiert werden. Diese wird vor allem bei Großbränden, Naturkatastrophen, Massenunfällen und ähnlichen Ereignissen eingesetzt. Andererseits sollen im Rahmen des Warntages die örtlichen Warnkonzepte getestet werden.

Nach Auskunft des Ordnungsamtes Nottuln befinden sich in Darup und Schapdetten jeweils eine Sirene, in Appelhülsen und Nottuln jeweils zwei. Die Sirenenanlagen in Nottuln, Darup und Schapdetten sind bereits in den letzten Jahren modernisiert worden. Es handelt sich um voll digitalisierte Anlagen mit der Möglichkeit, neben dem Alarmton auch Sprachmitteilungen zu verbreiten.

Die Modernisierung der beiden Sirenenanlagen in Appelhülsen ist für dieses Jahr vorgesehen.

Die Sirenen im Kreis Coesfeld werden am 6. März zentral durch die Rettungsleitstelle des Kreises Coesfeld ausgelöst, berichtete deren Leiter Daniel Pfau im WN-Gespräch. Der Probealarm erfolgt dabei in dieser Taktung: Auf eine einminütige Entwarnung (gleichmäßiger Dauerton) folgt eine ebenfalls einminütige Warnung (auf- und abschwellender Heulton); abschließend gibt es dann noch einmal eine einminütige Entwarnung. Zwischen den Tönen gibt es jeweils eine Minute Pause. „Der ganze Probealarm ist also nach fünf Minuten beendet“, erläuterte Daniel Pfau.

Zusätzlich wird landesweit per Warn-App „NINA“ (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) eine Probe-Warnmeldung versendet.