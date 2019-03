Festprogramm im Sommer

Der Gesamtvorstand des SV Arminia Appelhülsen, der aus den Abteilungsleitungen und dem geschäftsführenden Vorstand besteht, hat das Programm für das Jubiläumsjahr 2019 festgelegt.

1919 wurde der SV Arminia als Sportverein in Appelhülsen gegründet, damit Menschen im Ortsteil sich sportlich betätigen können. „In diesem Sinne verstehen wir uns nach wie vor als ein Breitensportverein, der Sportangebote in Appelhülsen für Appelhülsener macht“, so Vorsitzender An­dreas Hüls. Dies spiegele sich auch im Festprogramm wieder, das sich über die gesamten Sommermonate in diesem Jahr zieht.

Den Auftakt macht die Kung-Fu-Abteilung am 25. Mai (Samstag) mit einem Kinder-Kung-Fu-Tag in der Sporthalle an der Grundschule. Am 22. Juni (Samstag) schließt sich das Fußballturnier für die Minikicker bis zur D-Jugend an, das danach als vereinsinternes Fußballturnier der C-Jugend bis zu den Altherren fortgeführt wird. Jede Mannschaft wird dann einen Spieler der C-, B- und A-Jugend sowie der drei Seniorenmannschaften stellen. Den Abschluss des Tages bildet dann die Fußballer-Party im Vereinsheim am Kücklingsweg. Zu einem Ortsturnier der Altherren-Mannschaften wird Arminia ebenfalls im Sommer einladen.

Die teilnehmerstärkste Jubiläumsveranstaltung wird sicherlich der „Jahr100Lauf“ werden, den die Laufgruppe „Laufend Fit“ zusammen mit dem Jugendausschuss am 29. Juni (Samstag) organisiert. Ab 16 Uhr werden rund um den Sportplatz verschiedene Laufstrecken vom Bambini-Lauf bis zum 10-km-Lauf rund um Appelhülsen für Jung und Alt angeboten.

Am 31. August (Samstag) macht das Schnupper-Mobil des Tischtennisverbandes Halt in Appelhülsen und lädt dazu ein, auf spielerische Art und Weise den Tischtennissport kennenzulernen.

Die Turnabteilung wird im Sommertraining die Abnahme für das KiBaZ, das Kinderbewegungsabzeichen anbieten. Die Leichtathletikabteilung unter dem neuen Abteilungsleiter Dirk Randhahn hat sich zum Ziel gesetzt, zum 100-jährigen Arminia-Bestehen das deutsche Sportabzeichen an 100 Appelhülsener zu verleihen.

Die offizielle Festveranstaltung zum Jubiläum findet am 21. September (Samstag) auf dem Vereinsgelände am Kücklingsweg statt. Ab 15 Uhr wird der Vorsitzende den offiziellen Empfang eröffnen, zu dem die befreundeten Vereine aus Appelhülsen, die Nottulner Sportvereine, Vertreter aus Politik und Verwaltung, vom Landessportbund, vom DFB sowie Mitglieder und weitere Gäste eingeladen sind. Ab 16.30 Uhr werden die Tanzgruppen von Bianca Handrup Vorführungen zeigen. Für 17 Uhr ist geplant, den Kunstrasenplatz offiziell mit einem Fußballspiel einer Appelhülsener Auswahl gegen die Traditionself von Preußen Münster zu eröffnen.

Nach dem Fußballspiel wird der bekannte Zauberer Michael Sondermeyer auftreten und die Jubiläumsgäste verzaubern. Ab 19.15 Uhr geht das Programm dann in die Jubiläumsparty mit DJ Uli Große-Wiesmann über, zu der alle Appelhülsener eingeladen sind. „Es wird sich lohnen, den 21. September im Kalender freizuhalten“, betont Andreas Hüls.