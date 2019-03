Närrische Regierungserklärung

An das närrische Volk von Nottuln – und an alle Närrinnen und Narren von nah und fern – im Jahre 2000 und 19 des Herrn.

§ 1: Wir erklären Nottuln zur Hochburg des westfälischen Karnevals .

§ 2: Die Karnevalisten unter Führung von Prinz Marvin I. und Prinzessin Maike I. übernehmen zusammen mit den Amazonen und dem Elferrat die Regierungsgewalt in Nottuln.

§ 3: Es gilt Narrenfreiheit für alle Bürgerinnen und Bürger, die Grußformel lautet ab sofort: „Nottuln, Helau!“

§ 4: Um künftige Sturmschäden insbesondere an Straßenbäumen zu vermeiden, werden ab sofort nur noch Gummibäume aufgestellt. Diese benötigen außerdem nur wenig Platz, kein Wasser im Sommer und sind immergrün.

§ 5: Der Bau der Dreifachsporthalle und auch alle weiteren Bauprojekte in Nottuln sollen schneller und besser vorangebracht werden. Daher werden wir den BER-Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup und Klaus Wowereit mit allen Planungen beauftragen. In ersten Gesprächen zeigen sie sich bereits sehr interessiert.

§ 6: Nach der Eröffnung der neuen Umgehungsstraße sollte Platz für Grün geschaffen werden. Die alte Bundesstraße wird Nottuln daher als Tunnel unterqueren. Der Rest der alten Straße wird zum Fuß- und Radweg.

§ 7: Ab sofort sind die Kassiererin und der Kassierer der KG Nottuln auch für die Verwaltung aller Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde verantwortlich.

§ 8: Um die Fische im Rhodepark-Teich künftig besser vor Hitze zu schützen, sind alle Gastwirte und -wirtinnen dazu angehalten, ab Temperaturen von über 30 Grad Celsius Eiswürfel in den Teich zu schütten.

§ 9: Damit das empfindliche Pflaster im Ortskern vor Zerbrechen durch Honigtau geschützt wird, werden die Straßen an Rosenmontag vorsorglich mit einer Schicht aus Kamelle überzogen.

§ 10: Um alle ehemaligen und amtierenden Prinzen und Prinzessinnen angemessen zu würdigen, werden von ihnen – verteilt auf das gesamte Gemeindegebiet – Denkmäler aufgestellt.

§ 11: Die ÖPNV-Situation in der gesamten Gemeinde soll weiter verbessert werden. Daher müssen die Verwaltungsspitze und alle Ratsmitglieder die Närrinnen und Narren in Rikschas durch die Gemeinde fahren. Diese erzeugen in der Regel auch weniger Abgase.

Nottuln, Helau!