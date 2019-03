„Es gilt Narrenfreiheit“

Die Nottulner Karnevalisten rund um Prinz Marvin I. und Prinzessin Maike I. haben bewiesen, dass sie sowohl mit großen als auch mit kleinen Tieren fertig werden. Konnten sie in den vergangenen Jahren stets erfolgreich dem ersten Bürger beziehungsweise der ersten Bürgerin des Stiftsdorfes den Rathausschlüssel entreißen, so gelang ihnen am Samstag ein tierisches Meisterstück: Sie überlisteten Ricarda, die Rathausratte. Das possierliche Tierchen hatte sich der Schlüssel des Nottulner Rathauses bemächtigt, jedoch nicht sehr lange Freude daran, denn nun befindet sich das wichtige Utensil bis zum Aschermittwoch in Händen von Prinz Marvin.

Punkt 17.11 Uhr hielt er Einzug, der Tross um das junge Nottulner Prinzenpaar. Natürlich begleitet von den drei Balletts der KG, den Hummelbienchen, Steversternen und den Figaros. Rund um die Bühne auf dem Stiftsplatz war die kleine, aber feine Karnevalskirmes platziert, über die zahlreiche große und kleine Nottulner bummelten und dabei die gemütliche Atmosphäre der „guten Stube“ genossen. Das freute unter anderem auch KG-Mitglied Dennis Winkler, der maßgeblich an der Organisation beteiligt war. „Wir haben viel Hilfe aus dem Rathaus von Gaby Skusa und Hans-Jörg Teubner bekommen“, bedankte er sich.

Mit Hilfe für die Rathausschlüsselübernahme indes konnten sie am Samstag nicht rechnen. „Es gibt da ein Problem“, eröffnete KG-Präsident Wolfgang Müller schmunzelnd: „Ricarda, die Rathausratte, hat der Bürgermeisterin den Schlüssel gestohlen.“ Prompt erschien letztere, als Ratte verkleidet, zwischen den Zuschauern und hatte damit zwar die Lacher, nicht aber die Fortune auf ihrer Seite, denn mit einem kleinen Ablenkungsmanöver gelang es Prinz Marvin höchstpersönlich, sich den Schlüssel zu schnappen und sofort die Narrenfreiheit per Paragrafen in Kraft zu setzten.

Als kleine Supergirls bekräftigten die jüngsten der KG, die Hummelbienchen, mit ihrem Tanz die närrische Hoheit. Die Steversterne hatten ihre Aufführung gespickt mit Akrobatik und der Gardetanz der Figaros begeisterte alle Zuschauer restlos.

Die offizielle Amtsübernahme des Prinzenpaares war auch gleichzeitig der Startschuss zu drei tollen Tagen im Stiftsdorf, deren Höhepunkt heute der Rosenmontagsumzug sein dürfte.