Pfarrdechant Norbert Caßens hat für seine Büttenpredigt am Sonntag im Karnevalsgottesdienst in St. Martinus einen langen und kräftigen Applaus bekommen. In Versform hatte der Dechant nicht nur die christliche Botschaft verkündet, sondern auch auf lokale und innerkirchliche Ereignisse humorvoll und dennoch mit einer klaren Position Bezug genommen. Eine Predigt, die offenbar bei den Gottesdienstbesuchern gut ankam.

Die St.-Martinus-Kirche war gut gefüllt. Mittendrin die Mitglieder der Karnevalsgesellschaft Nottuln, die drei Garden Hummelbienchen, Steversterne und Figaros sowie nicht zuletzt das Nottulner Prinzenpaar Marvin I. und Maike I. mit Amazonen und Elferrat. Passend zum Karnevalsgottesdienst war auch die Musik arrangiert worden, erklangen doch närrische Schunkelweisen als Vorspiel zu den liturgischen Liedern. Da klatschten die Gottesdienstbesucher begeistert mit.

Karnevalsgottesdienst in St. Martinus Nottuln 1/13 Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Foto: Ludger Warnke

Für die Büttenpredigt setzte sich der Pfarrdechant die Karnevalskappe auf. „Drum will ich Humor einschalten, meine Büttenpredigt halten. Frohsinn kehre bei uns ein. So soll es bei Christen sein“, sprach der Dechant. Zur Lokalpolitik verkündete er:

„Unsrer Bürgermeisterin kam Apensen in den Sinn, weil man ihren guten Fleiß nicht bei uns zu schätzen weiß. Manches hat sie gut gemacht, Dinge auf den Weg gebracht. Ob die andern das auch können, sollt am End man ihnen gönnen.“

Norbert Caßens griff zudem den Weggang von Kaplan Marco Klein auf und stimmte die Pfarrgemeinde angesichts eines kleineren Seelsorgerteams auf Veränderungen ein. So sagte er: „Manche Messe muss man streichen und auf anderes ausweichen. Wenn das Team wird weiter klein, kann so manches nicht mehr sein.“

Und der Dechant sprach auch die innerkirchlichen Probleme an:

„Will die Kirche weiterleben, muss sie sich mehr Mühe geben, sie muss ihre Macht verteilen, mit Reformen sich beeilen.

Auf die Laien muss sie hören, die sich oft mit Recht empören, wenn die stolze Hierarchie sie behandelt wie das Vieh.

Es wird Zeit, dass auch die Frauen, die an Kirche fleißig bauen, in der Leitung nehmen Platz, weil sie wirklich sind ein Schatz.

Papst Franziskus spricht sehr offen, doch man sollt jetzt endlich hoffen, dass er neue Wege geht und nicht auf der Stelle steht.

In der Sexualmoral muss beenden er die Qual, die die Kirche sich erdacht und gar keine Freude macht.“

(Der ganze Wortlaut der Predigt kann online auf www.wn.de nachgelesen werden).