„Schwarze Witwen“ auf der Bühne

Traurig sahen sie nur auf den ersten Blick aus, die „Schwarzen Witwen“, die am Wochenende beim Bunten Nachmittag der Katholischen Frauengemeinschaft ( kfd ) Schapdetten als erste die Bühne im Hotel „Zur alten Post“ füllten. „Wieder mal zu haben“, waren die Damen und „wer unsere Männer kannte, weiß, dass ist kein Grund zum Traurig sein!“, hieß es fröhlich. Ganz anders natürlich die Männer der Schapdettenerinnen, die ihre Frauen am Samstagnachmittag und auch beim zweiten Auftritt am Sonntagabend beim Aufbau der Bühne und mit der Technik im Hintergrund unterstützten.

Die Bühne war allerdings fest in der Frauenhand der kfd-Theatertruppe rund um Teamsprecherin Ulrike Rademacher . Drei von ihnen hatte allerdings im Schönheitswahn wohl die falsche Wahl getroffen. Köstlich amüsierte sich das Publikum über zu viel Botox im Gesicht, aufgespritzte Lippen und über Brüste, die doch tatsächlich auf den Rücken gerutscht waren.

Bunter Nachmittag der kfd Schapdetten 1/32 Foto: Marita Strothe

Foto: Marita Strothe

Foto: Marita Strothe

Foto: Marita Strothe

Foto: Marita Strothe

Foto: Marita Strothe

Foto: Marita Strothe

Foto: Marita Strothe

Foto: Marita Strothe

Foto: Marita Strothe

Foto: Marita Strothe

Foto: Marita Strothe

Foto: Marita Strothe

Foto: Marita Strothe

Foto: Marita Strothe

Foto: Marita Strothe

Foto: Marita Strothe

Foto: Marita Strothe

Foto: Marita Strothe

Foto: Marita Strothe

Foto: Marita Strothe

Foto: Marita Strothe

Foto: Marita Strothe

Foto: Marita Strothe

Foto: Marita Strothe

Foto: Marita Strothe

Foto: Marita Strothe

Foto: Marita Strothe

Foto: Marita Strothe

Foto: Marita Strothe

Foto: Marita Strothe

Foto: Marita Strothe

Besonders schlau kam sich danach ein junger Mann auf dem Flur des Finanzamtes vor, der ausgerechnet vor einer Beamtin – „Ich bin ein eiskalter Profi!“ – mit seinen Steuerschummeleien angab.

Ganz bürokratisch ging es anschließend sogar beim „Banküberfall“ zu. Da ließen sich die beiden Bankangestellten vom Räuber nicht aus der Ruhe bringen und nahmen erst einmal seine Personalien auf.

Märchenhaft mit tanzenden Zwergen, mit „Männerschnupfen“ in der Notaufnahme und anderen tollen Auftritten sowie mit stimmungsvollen Schunkelpausen ging das Programm bis in den frühen Abend weiter. Zum guten Schluss nahmen die Akteurinnen die Zuschauer mit „Hänsel und Gretel“ noch einmal mit in die Welt der Märchen der Gebrüder Grimm. Da tauchten am Ende sogar noch einmal die Zwerge von Schneewittchen auf und Ulrike Rademacher konnte dem begeisterten Publikum alle Mitwirkenden persönlich vorstellen. Neben ihr standen Karin Leifken, Yvonne Frye, Ulrike Maas, Claudia Kontny, Heike Böing, Erika Hanhues, Claudia Heumann, Kerstin Roerkohl und Angelika Fischer auf der Bühne.

Ohne Zugabe kamen die Damen aber nicht davon. Den stürmischen Beifall hatten sie die Theaterfrauen redlich verdient.