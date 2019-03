Da staunten die Hummelbienchen und die KG Nottuln nicht schlecht, als sie im Seniorenheim Haus Margarete ankamen. Hatte sich der Festraum doch in die Südseeinsel Hawaii verwandelt, und viele Hawaiianer jubelten ihnen entgegen. Getreu dem Motto „ Karneval in der Südsee“ hatten sich die Senioren der Tagespflege „Alte Mühle“, die Senioren vom Haus Margarete und die Gäste vom „Café Päusken“ dank hübscher Blumenketten in echte Inselbewohner verwandelt. Die Mitarbeiter der Sozialen Betreuung trugen Baströcke und Blumenschmuck im Haar und schwangen im Rhythmus der Musik die Hüften und tanzten fröhlich, schreibt Haus Margarete in einer Pressemitteilung.

Der Besuch des Prinzenpaares Maike und Marvin erfreute eine Seniorin ganz besonders: Agnes Plewnia , die seit 2017 Tagesgast der Tagespflege „Alte Mühle“ ist, ist die Uroma des Prinzen. Gerührt nahm sie den Karnevalsorden entgegen.

Der Auftritt der Hummelbienchen begeisterte die Senioren sehr, sodass sie reichlich Applaus spendeten und sogar eine Rakete zündeten. Es wurde gesungen, geschunkelt und viel gelacht. Die Stimmen wurden anschließend gut geölt, und auch für das leibliche Wohl war mit Snacks gut vorgesorgt worden. Ein Sketch nachdem anderen wurde zum Besten gegeben und sorgte für Lachsalven.

Die Senioren waren sich zum Abschluss des Festes einig: „Das war wieder einmal eine gelungene Abwechslung – und solche darf es gerne immer wieder geben.“