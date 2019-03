Am Donnerstag (7. März) lädt der Verein „Blues in Nottuln“ alle interessierten Musikfans und Musiker wieder zur monatlichen Blues-Session in die Alte Amtmannei ein. Einlass ist ab 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

„Das wird ein Abend für alle Altersgruppen“, sagt Martin Uphoff, Vorsitzender von „Blues in Nottuln“. Und musikalisch spannend wird er von Anfang an. Denn die sechsköpfige Hausband, deren Mitglieder allesamt erfahrene, hochkarätige Musiker sind, werden den Abend eröffnen. International und aus verschiedenen Regionen Deutschland setzt sich diese Band zusammen. Da jeder der Musiker in unterschiedlichen Blues-Stilen zu Hause ist, dürfen sich die Gäste nicht nur auf großes musikalisches Können freuen, sondern auch mit viel Abwechslung rechnen.

Danach ist die Bühne für alle weiteren Musiker offen. Backline, Stagepiano und Schlagzeug sind vorhanden. Gitarren und Bassverstärker sind mitzubringen, informiert „Blues in Nottuln“.

Während der Session gibt es auch noch Restkarten für das Albie-Donnelly-Konzert am 23. März (Samstag) zum Vorverkaufspreis von 16 Euro zu erwerben.