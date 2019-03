Zur 29. Müllsammelaktion in Schapdetten sind wieder alle Vereine eingeladen worden. Grünflächen, Wege, Straßengräben, Hecken, Büsche und Waldstücke rund um Schapdetten sollen am 16. März (Samstag) von Müll und sonstigem Unrat befreit werden. „Immer wieder kann man feststellen, dass wilde Müllkippen, Grünabfälle gedankenlos in der Landschaft hinterlassen werden. Diese Verunreinigungen schaden nicht nur der dörflichen Umgebung, sondern sie sind zudem vielen Bürgern ein Ärgernis“, heißt es in der Einladung. Weitere Gruppen oder Einzelpersonen sind aufgerufen, sich an der Aktion „Sauberes Schapdetten“ zu beteiligen, wie Organisator Heinz Rütering berichtete.

Die Sammler treffen sich um 9 Uhr an der Sporthalle. Dort werden Handschuhe und Müllsäcke ausgegeben. Glas und sonstiger Unrat sollen getrennt gesammelt werden. Für Glas stehen die Container am Friedhof und am Sportplatz zur Verfügung. Die Gemeinde Nottuln wird wieder für einen Restmüllcontainer sorgen.

Nach der Aktion stehen ab 11 Uhr für alle Sammler im Sportheim des Sportvereins Fortuna Kaffee, Brötchen und erfrischende Getränke bereit, die von der Firma Remondis gesponsert werden. Für die Bewirtung sorgen Vorstandsmitglieder des Heimatvereins.