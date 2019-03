Karnevalsspaß und Jubiläumsfest

„Atemlos“, „Und dann die Hände zum Himmel“, „Rucki, zucki“ – im DRK-Heim wackelten die Wände. Die Senioren feierten Karneval . Und nicht nur das: Seit nunmehr 35 Jahren gibt es die Seniorengymnastik. Mit einem Kaffeetrinken und einem bunten Programm wurde dieses Jubiläum gebührend gefeiert,

Zum Programm trugen die Senioren selbst bei, zeigten einen Stuhltanz, einen Gruppentanz und einen hübschen Sketch mit einem „Gefangenenchor“, dessen Mitglieder einiges auf dem Kerbholz hatten, das die Zuhörer zum Lachen brachte – so wie die „Beamtenbestechung“ mit dem Messer. Auch Gäste hatten die Senioren: Die „Hummelbienchen“ der KG Nottuln kamen in Begleitung des Prinzenpaares Maike und Marvin sowie dessen Gefolge und sorgten für Stimmung.

Einen Blick zurück warf Initiatorin Elfi Sauer , die auch heute noch in der Küche steht und sich um die Versorgung der Senioren kümmert (denn die Gemütlichkeit gehört zum Sportprogramm immer auch dazu). Die Nottulnerin erinnerte daran, dass die DRK-Aktiven im Februar 1984 zunächst in der Alten Amtmannei starteten und dann – nach dem Bau des DRK-Heims – die Gymnastik in die neuen Räume umzog. Auch die Daruper und Baumberger gehören dazu, ein Fahrdienst bringt die herbei, die selbst nicht mobil sind. Es entwickelte sich außerdem eine Tanzgruppe, die es nun auch schon seit über 30 Jahren gibt. Weitere Gruppen in Appelhülsen kamen dazu, auch die Gymnastik für die grauen Zellen, das Gedächtnistraining. „Machen Sie mit Schwung und heiter / wie in den letzten Jahren weiter“, reimte Elfi Sauer zum Abschluss ihrer Ansprache.

Richard Dammann sprach ihr und den vielen anderen ehrenamtlichen Helfern, die das Angebot über die Jahre aufgebaut und betreut haben, einen großen Dank aus. Der 2. Vorsitzende war in Vertretung des Vorsitzenden Peter Amadeus Schneider gekommen. Und auch er ließ die vergangenen 35 Jahre noch einmal Revue passieren. Er erinnerte an die erste Übungsleiterin aus dem Ortsverein, Elke Frie, und ihre Nachfolgerinnen. Sein besonderer Dank galt den aktuellen Übungsleiterinnen Roswitha Kerkhoff und Priska Bredin sowie Gedächtnistrainerin Ingrid Schulz. Außerdem dem Küchenteam um Elfi Sauer und dem Fahrdienst, der von Anfang an angeboten wurde, als erstes von Mitinitiator William Sauer, später von anderen DRKlern und heute von Karl-Josef Kerkhoff (und bei Bedarf Martin Küdde). Er dankte auch Sibylle Böhm und Evelin Volmer-Bamberg „in unserer Dependance in Appelhülsen“.

„Seniorensport – der Tanz, die Gymnastik, das Gedächtnistraining – leistet so viel, hat so viel Freude bereitet, Unterhaltung gebracht“, fasste Dammann zusammen. Nicht umsonst blieben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Gruppen über viele Jahre treu. Und diese Treue sei, so Dammann, für die ehrenamtlich Aktiven der eigentliche Dank.

Dass es heutzutage nicht mehr ganz leicht sei, solche Ehrenamtler zu finden, könnte es für das Angebot in Zukunft eng werden lassen, meinte Dammann. „Wir müssen im Vorstand über neue Wege nachdenken und werden alles daransetzen, dass es weitergeht.“