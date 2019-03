Die Gemeinde Nottuln bietet ab dem 1. April in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt und Ehrenamtlichen Begrüßungsbesuche zum Thema „Informierte Eltern haben’s leichter” an. Gut, wenn Eltern wissen, welche kleinen und großen Veränderungen auf sie mit dem neuen Erdenbürger zukommen können, schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Gut, wenn sie wissen, welche Angebote es für Eltern und Kinder in Nottuln und im Kreis Coesfeld gibt. Gut, wenn sie wissen, wo sie sich im Umgang mit ihren Kindern auch einmal Hilfe holen können.

Erste grundlegende Informationen dazu erhalten die frischgebackenen Eltern mit dem Elternbegleitbuch, das sie sich entweder von der Gemeinde Nottuln zuschicken lassen oder sich in der Zentrale des Rathauses abholen können. Künftig sollen die Info-Mappen auch in den Kindergärten in der Gemeinde bereitliegen.

Ab dem 1. April kommt noch eine dritte Möglichkeit hinzu, wie frischgebackene Eltern in den Besitz des informativen Elternbegleitbuchs kommen können. Dann wird die Gemeinde Nottuln in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt und eigens dafür qualifizierten Ehrenamtlichen aus allen Ortsteilen Begrüßungsbesuche anbieten.

Nach Absprache und vorheriger Anmeldung suchen sie die jungen Familien auf und stehen ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Informieren sie – neu­tral – über Angebote für Familien, leisten Hilfestellung beim Weg durch den Behördendschungel und beantworten ihre ganz individuellen Fragen. Außer dem Elternbegleitbuch haben die Damen zahlreiche weitere Infos – auch in Papierform – sowie kleine Geschenke für das Neugeborene und seine Geschwister dabei.

Bislang haben sich sechs Frauen zusammengefunden, um sich in den Dienst der jungen Familien zu stellen. Hedwig Thieme, Lisa Hellmich (beide Appelhülsen), Miriam Wensing (Darup), Andrea Peper-Kewitz (Schapdetten) sowie Bärbel Stehr und Brigitte Lenfers (beide Nottuln) freuen sich schon auf ihre neue Aufgabe, der eine rund vierwöchige Schulung vorausgehen wird.

„Mit diesem Besuchsdienst soll jungen Eltern der Zugang zu familienunterstützenden Angeboten erleichtert werden. Damit sie mit ihren Fragen nicht allein gelassen werden“, erklärte Andrea Menschner , die beim Kreisjugendamt als Netzwerk-Koordinatorin „Frühe Hilfen“ arbeitet und jetzt die sechs Interessentinnen bei einem Treffen zusammen mit zwei Vertretern der Gemeinde Nottuln, Fachbereichsleiter Benedikt Gellenbeck und Ehrenamtskoordinatorin Carola König, in das System „Besuchsdienst“ einführte. „Es ist ein absolut freiwilliges Angebot“, betonte Menschner. Und: „Es wird von den Familien sehr gut angenommen.“

Als erste Kommune bot Lüdinghausen diese Leistung 2006 an. Es folgten Senden, Ascheberg, Olfen, Rosendahl und Billerbeck. Havixbeck und Nordkirchen decken diese Dienstleistung über ihre Familienbüros ab. Die Städte Dülmen und Coesfeld organisieren ähnliche Angebote über die eigenen Jugendämter.

Nun hat auch Nottuln diese besondere Form des Besuchsdienstes an den Start gebracht. Fachbereichsleiter Benedikt Gellenbeck freute sich darüber, dass die Gemeinde zusammen mit dem Kreisjugendamt die passenden Rahmenbedingungen dafür geschaffen hat.

Dazu gehört, dass bei der Nottulner Ehrenamtskoordinatorin die Fäden für die Arbeit der Ehrenamtlichen im Besuchsdienst zusammenlaufen: Carola König bekommt die Daten der Eltern, die den Besuchsdienst in Anspruch nehmen möchten, und leitet diese an die Ehrenamtlichen weiter, die sich ihrerseits mit den Eltern in Kontakt setzen. „Selbstverständlich bleibt dabei der Datenschutz gewahrt“, machte König deutlich.

„Das ist heute ein guter Anlauf“, lobte Benedikt Gellenbeck das rege Interesse seitens der Ehrenamtlichen, sich in einem solchen Besuchsdienst zu engagieren, damit Familien mit kleinen Kindern in Nottuln und seinen Ortsteilen gut ankommen.