Erster Palliativtag in Nottuln

Der Begriff „Palliativ“ ist längst kein Fremdwort mehr. Im Sinne von „Umhüllen“ geht es um die Linderung von Schmerzen und Beschwerden im Rahmen einer ganzheitlichen Betreuung schwer kranker Menschen. Darauf weist der Verein „Palliativnetz Kreis Coesfeld“ hin. In der Gemeinde Nottuln hat sich ein lokales Netzwerk der palliativen Versorgung gegründet. Mitglieder sind Pflegedienste, Ärzte, Seelsorger, Alten- und Pflegeheime, Therapeuten, die ambulante Hospizgruppe und viele weitere Beteiligte aus Nottuln, Appelhülsen, Darup und Schapdetten.

Am 24. März (Sonntag) lädt dieses lokale Netzwerk ein zum ersten Palliativtag in der Gemeinde Nottuln. Im Forum des Rupert-Neudeck-Gymnasiums präsentieren sich die Mitglieder mit Infoständen der Öffentlichkeit. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr mit der Begrüßung durch Bürgermeisterin Manuela Mahnke.

Der anschließende Vortrag „Essen und Trinken am Lebensende“ der Ärztin Barbara Richter-Millers gibt hilfreiche Informationen zu einem sensiblen Thema, mit dem Menschen in Grenzsituationen häufig konfrontiert werden. Die Referentin ist Allgemein- und Palliativmedizinerin mit hausärztlicher Praxis in Senden und Mitglied im Palliativnetz.

Nach dem Vortrag können die Besucher in lockerer Atmosphäre von 15 bis 17 Uhr die Infostände besuchen. Die Netzwerkpartner informieren über ihre Arbeit, insbesondere über die Möglichkeiten der palliativen Versorgung, geben praktische Tipps zur Unterstützung schwer kranker Angehöriger und laden ein zu Gesprächen und Austausch.

Für das leibliche Wohl sorgt der Magdalenen-Kindergarten mit Kuchen, Kaffee und Erfrischungsgetränken. Die Erlöse gehen direkt an den Kindergarten.

Der Eintritt zum ersten Palliativtag in Nottuln ist frei. Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Besucher.