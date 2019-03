Vorgezogene Wahl unwahrscheinlich

Die Chancen für eine Bürgermeisterwahl in Nottuln noch in diesem Jahr nach einem eventuellen Weggang von Bürgermeisterin Manuela Mahnke im Sommer sind sehr gering. Der Kreis Coesfeld als Kommunalaufsichtsbehörde sieht verschiedene rechtliche Risiken, vor allem weil es Probleme gibt, einen ausreichenden Zeitraum für die Abgabe von Wahlvorschlägen sicherzustellen. Im Moment spricht eigentlich alles dafür, dass die Bürger erst bei der allgemeinen Kommunalwahl im Jahr 2020 auch einen neuen Bürgermeister bzw. eine neue Bürgermeisterin wählen werden.

Wie berichtet, kandidiert die Nottulner Bürgermeisterin in der niedersächsischen Samtgemeinde Apensen für das Amt der Samtgemeindebürgermeisterin. Aktuell gibt es noch zwei weitere Bewerber, was die Wahrscheinlichkeit einer Stichwahl vergrößert. Die Wahl in Apensen soll am 26. Mai erfolgen, eine eventuelle Stichwahl ist für den 16. Juni vorgesehen.

Die Bürgermeisterin hat den Landrat frühzeitig über ihre Kandidatur informiert. Der Kreis hat geprüft, ob die Wahl eines neuen Bürgermeisters oder einer neuen Bürgermeisterin in Nottuln noch in diesem Jahr möglich ist, denn er ist für die Festlegung eines solchen Termins zuständig. In einer vorläufigen Stellungnahme weist der Kreis auf verschiedene rechtliche und terminliche Aspekte hin, zum Beispiel darauf, dass in Apensen nach der Wahl/Stichwahl zunächst ein Wahlausschuss das Ergebnis offiziell festzustellen hat und dass dem Wahlgewinner/der Wahlgewinnerin für die Annahme der Wahl eine Frist von einer Woche einzuräumen ist.

Den Termin für eine Bürgermeisterwahl in Nottuln kann der Kreis Coesfeld erst dann verkünden, wenn die Amtsinhaberin ausgeschieden ist. Es muss gewährleistet sein, dass Kandidaten ausreichend Zeit haben für die Sammlung von Unterstützungsunterschriften oder für parteiinterne Aufstellungsverfahren. Ferner zu beachten ist die gesetzliche Vorgabe, dass Wahlvorschläge bis zum 48. Tag vor der Wahl eingereicht werden können.

Und schließlich hat das Land NRW gesetzlich festgelegt: In der Zeit vom 1. September 2019 bis zum Tag der allgemeinen Kommunalwahl im Jahre 2020 findet eine Wahl des Bürgermeisters nicht statt. Eventuelle Bürgermeisterwahlen vor dem 1. September müssen die Möglichkeit einer Stichwahl berücksichtigen, die aktuell noch Gesetz ist. Die Rechtslage ist also wirklich kompliziert.

Der Kreis Coesfeld hat ein Szenario mit folgender Zeittafel entworfen:

25. August 2019: letzter möglicher Termin für eine Stichwahl in Nottuln

11. August 2019: Wahltermin Nottuln

24. Juni 2019: Ende der Einreichungsfrist für Wahlvorschläge in Nottuln

16. Juni 2019: Stichwahl in Apensen

26. Mai 2019: Wahl in Apensen.

Für den Fall, dass die NRW-Landesregierung die zurzeit diskutierte Abschaffung der Stichwahl mit sofortiger Wirkung beschließt, wäre der 25. August der letzte mögliche Wahltermin. Es könnten dann Wahlvorschläge bis zum 8. Juli eingereicht werden. Nur in diesem Fall und unter der Bedingung, dass die Nottulner Bürgermeisterin direkt im ersten Wahlgang gewählt wird, sieht der Kreis die Möglichkeit für eine Bürgermeisterwahl in Nottuln, weil dann Bürger und Parteien ungefähr einen Monat Zeit hätten, Vorschläge einzureichen. Die Kommunalaufsicht verhehlt aber nicht, dass auch dieser Zeitrahmen mit rechtlichen Risiken behaftet ist.

Kommt es in Apensen zur Stichwahl im Juni, verbleibt zwischen der Festlegung eines Wahltermins und der Abgabefrist für Kandidatenvorschläge nur ein Zeitfenster von ungefähr eineinhalb Wochen für parteiinterne Aufstellungsverfahren oder die Sammlung von Unterstützungsunterschriften. Dieser Zeitraum dürfte nicht ausreichend sein und erheblichen rechtlichen Bedenken begegnen, betont der Kreis.

Die Nottulner Gemeindeverwaltung hat gestern alle Fraktionen des Gemeinderates offiziell über die rechtliche Einschätzung des Kreises informiert.