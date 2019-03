„Unsere Schülervertretung hat ein Selbstverständnis, das über den Kuchenverkauf am Elternsprechtag hinausgeht“, unterstreicht Lukas Sydow , neu gewähltes Vorstandsmitglied der Bezirksschülervertretung im Kreis Coesfeld, lachend zur Schülervertretung (SV) am Rupert-Neudeck-Gymnasium. Er und Richard Mannwald teilen die Erfahrungen, Erfolge und auch Probleme der Nottulner SV seit Mitte Januar mit anderen Schulen im Kreis in der Bezirksschülervertretung. Die Beiden möchten anderen Schulen dabei helfen, eine ebenso „starke SV“ aufzubauen wie die ihre, die Initiativkraft anderer SVs zu erhöhen und Freiräume für die SV-Vertreter zu erweitern.

Schulleiter Holger Siegler und stellvertretende Schulleiterin Jutta Glanemann sind stolz auf ihre Schülervertreter. Sie unterstützen deren Arbeit und freuen sich, dass das Engagement der SV mit Plätzen in der Bezirksschülervertretung honoriert wurde. „Die ganze geleistete Arbeit strahlt jetzt auch auf andere Schulen aus“, freut sich Glanemann. Und Siegler ergänzt: „Die Schüler geben ihr lokales Wissen auf regionaler Ebene weiter, und wir können auch von anderen Schulen lernen. Ein weiterer Pluspunkt.“

Der Austausch und die Vernetzung unter den SVs sei das Wichtigste, um die verschiedenen Schülervertretungen vor Ort zu stärken, betont auch Lukas Sydow. „Die Arbeit in der Bezirksschülervertretung ist ein Geben und Nehmen“, betont Richard Mannwald. Hier könne eine große Bandbreite an Themen schulübergreifend behandelt werden, die von Digitalisierungsprozessen bis zum baulichen Zustand der Schulen breit gefächert sind. Es würden Themen besprochen, die über die eigene Schule hinausgehen und alle Schulen im Kreis betreffen. „Wir wollen in der Vertretung aus dem Kirchturmdenken ausbrechen“, ergänzt Lukas Sydow.

Die Nottulner wollen vor allem ihre positiven Erfahrungen mit der „Jungen SV“ weitergeben, ein Projekt, das am Rupert-Neudeck-Gymnasium toll funktioniert. Gerade in den vergangenen Jahren hätten sich die Mitglieder der SV immer mehr ins Schulleben eingemischt, immer mehr Eigeninitiative gezeigt, um die Interessen der Schüler zu verdeutlichen und durchzusetzen. Und das kommt auch in der Schulleitung gut an: „Die Schüler haben uns Dinge vorgeschlagen, an die wir gar nicht gedacht haben“, betont Holger Siegler.

„Das Problem einer SV ist im Normalfall die große Fluktuation“, erklärt Jutta Glanemann. Auch am Rupert-Neudeck-Gymnasium gab es diese, doch inzwischen ist es dank der „Jungen SV“ gelungen, Kontinuität zu schaffen. Die jüngeren Schüler werden auf die SV-Arbeit vorbereitet, begleiten die älteren und lernen von ihnen, ehe sie selbst Aufgaben übernehmen und dann ihrerseits die nächsten jüngeren Mitschüler anleiten.

Richard Mannwald ist zuversichtlich, die „Junge SV“ auch auf Kreisebene etablieren zu können. Er und Lukas Sydow freuen sich auf den Austausch in der Bezirksschülervertretung und sind motiviert, neue Projekte zu diskutieren und für das Rupert-Neudeck-Gymnasium fruchtbar zu machen.

Jutta Glanemann ist sich sicher: „Die große Motivation der engagierten Schüler entsteht durch die Verbundenheit mit ihrer Schule, in der sie selbst wirksam sein können.“