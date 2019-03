Bemerkenswerte Mischung

Das Programm steht, die Musiker sind gebucht. Die Reihe „kleiner musiksommer schapdetten“ wird an drei Terminen mit einer bemerkenswerten Mischung fortgesetzt: Am 19. Mai wird das „ensemble 30-12“ mit Freunden ein Konzert mit Werken von Bach und Telemann geben, am 2. Juni spielt die Band „Copa de luxe“ aus Köln Soul, Jazz und Pop zum „Abschied vom Landhaus Schapdetten“, und am 30. Juni kommt der Gesangstechnische Hilfsdienst aus Köln mit seinem neuen Programm. Die Konzerte beginnen jeweils um 17 Uhr in der St.-Bonifatius-Kirche in Schapdetten. Der Eintritt ist stets frei.

Unter der Leitung von Elke Cernysev macht das „ensemble 30-12“ am 19. Mai (Sonntag) gemeinsam mit Mitgliedern der Dortmunder Philharmoniker den Auftakt. Auf dem Programm stehen dann Johann Sebastian Bachs Brandenburgisches Konzert Nummer vier und von Georg Philipp Telemann die Kantate „Seele, lerne dich erkennen“ und das Concerto a-moll für zwei Altblockflöten, Streicher und Basso continuo.

Zum Ensemble gehört Katrin Reimann. Sie wuchs in Schapdetten auf und machte hier ihre ersten musikalischen Schritte im Kinderchor und in der Chorgemeinschaft. Sie studierte unter anderem bei Matthias Klesy und bei Heike Hallaschka.

Ein weiterer Mitspieler ist Christoph Stutzinger. Geboren 1987 in Paderborn, hat er sein Schulmusikstudium an der Hochschule für Musik Detmold 2014 mit dem Staatsexamen und sein künstlerisches Studium im Hauptfach Blockflöte 2013 mit dem Diplom abgeschlossen. Er musiziert mit der „Münsterschen Flötencompagney“ und dem Ensemble „Seicento vocale“.

Dr. Dietmar Thönnes, geboren 1965 in Essen, absolvierte ein Jungstudium an der Folkwang-Musikhochschule Essen und an der Hochschule für Musik in Freiburg. Er ist Gründungsmitglied des „ensemble 30-12“, konzertiert mit diesem und tritt solistisch auf.

Elke Cernysev, geboren 1966 in Essen, studierte Gesang und evangelische Kirchenmusik an der Musikhochschule Köln, wo sie 1990 die Staatliche Prüfung für Kirchenmusik ablegte. Seit 2006 ist sie Kirchenmusikdirektorin, seit 2013 Kreiskantorin des Ev. Kirchenkreises Recklinghausen.

Unter dem Titel „Das Landhaus bebt – Abschied vom Landhaus Schapdetten“ lässt es „Copa de luxe“ aus Köln am 2. Juni (Sonntag) krachen: Die sieben Musikerinnen und Musiker fühlen sich im Soul genauso zu Hause wie im Jazz, im R‘n‘B, im Bossa Nova und auch in der Popmusik. Satte Sounds, brillanter Gesang und virtuose Soli prägen das Spiel der Band, heißt es in der Ankündigung der Gruppe, deren „handverlesene Musik aus den vergangenen fünf Jahrzehnten durch die Ohren in den Bauch und in die Füße geht“.

Ein neues Groschenroman-Musical wird der Gesangstechnische Hilfsdienst aus Köln am 30. Juni (Donnerstag, Christi Himmelfahrt) zum Abschluss der diesjährigen dreiteiligen Konzertserie präsentieren. Die Musikerinnen unter der Leitung von Ilka Maria Brandt haben bereits einmal ihre Visitenkarte in Schapdetten abgegeben und im vergangenen Jahr mit dem Programm „Das Rätsel der fiesen Abtei“ für riesige Stimmung in der kleinen St.-Bonifatius-Kirche gesorgt.

Diesmal überrascht die findige Groschenromanautorin Wellgunde von Stolzenstein mit der Geschichte über „Wüstenwind und Rosenhauch“. Wunderbare Geschichten von Liebe, Hass und Eifersucht werden mit Musik aus den unterschiedlichsten Genres erzählt und zum Klingen gebracht.