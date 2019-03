Ein prall gefülltes Programm

Zur Vorbereitung der Feierlichkeiten zum 35-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Nottuln und Saint-Amand-Montrond vom 1. bis 5. Mai und des am Wochenende 4./5. Mai stattfindenden Historischen Festes des Vereins „Historisches Nottuln“ trafen sich nun Vertreter beider Vereine. Für den Stiftslauf, der am 3. Mai (Freitag) ausgetragen wird, erläuterte Helmut Walter vom Sportverein DJK Grün-Weiß Nottuln die Rahmenbedingungen. Zu der beliebten Laufveranstaltung werden auch Läufer aus den Partnerstädten erwartet.

Nach dem Rückzug der Kaufmannschaft aus dem Wochenende (wir berichteten) waren einige Aufgaben neu zu verteilen. Sowohl Petra Krabbe , Vorsitzende des Vereins „Historisches Nottuln“, als auch Günter Dieker , Vorsitzender des Partnerschaftskomitees, sind sich sicher, dass ein interessantes und abwechslungsreiches Programm für die Nottulner und ihre Gäste auf die Beine gestellt wird.

,,Wir erwarten über 50 Aussteller, die uns ein Ambiente aus der Barockzeit bieten werden, das man in dieser Form nur selten im Münsterland erleben kann“, erläutert Petra Krabbe. Der Historische Verein möchte – wie schon beim Historischen Fest 2013 – auch Essensstände anbieten. Ob Pfannkuchen, Waffeln, Kaffee und Kuchen oder Steak im Brötchen – alle Vereine und Gruppen werden gebeten, sich bei Regine Gabbert unter ✆ 0 25 02/22 72 56 oder Petra Krabbe unter ✆ 0 25 48/6 02 zu melden.

Auch Günter Dieker freut sich auf die Festtage. „Wir erwarten etwa 150 Gäste aus unseren Partnerstädten St. Amand und Chodziez. Es ist sehr erfreulich, dass wir viel Unterstützung erfahren. Der Heimatverein Nottuln führt sein Maibaumaufstellen am 1. Mai ab 18 Uhr durch, und der Heimatverein Darup ist am 2. Mai mit verschiedenen Aktionen dabei. Auch die Nottulner Schulen unterstützen uns vorbildlich. Das Motto ‚Wir sind Europa – Nous sommes Europe‘ wird von allen mit Leben erfüllt.“

Am 4. Mai (Samstag) wird ein großes Bürgerfest mit Tanzvorführungen und Musikdarbietungen den Nachmittag und den Abend gestalten. „Ich will aber noch nicht zu viel verraten“, schmunzelt Günter Dieker. „Wenn alle Einzelheiten feststehen, werden wir mit dem kompletten Programm an die Öffentlichkeit treten.“

Das Historische Fest wird am Wochenende jeweils um 11 Uhr beginnen. Dies gilt am Samstag auch für das Programm der Städtepartnerschaft.

Abschließend werden die Nottulner Bürger gebeten, als Gastgeber die Freunde aus den Partnerstädten willkommen zu heißen. „Ob für Erwachsene oder Jugendliche, wir brauchen noch Betten“, erklärt Dieker. Wer sich beteiligen möchte, wende sich an Angelika Wiedau-Gottwald, Mail: wiedau-gottwald@marienschule-appelhuelsen.de, oder Doris Evermann-Soujon, Mail: doris.es@web.de