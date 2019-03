Kuba mit allen Sinnen genossen

„Hola, buenas noches!“, ruft Dayami Grasso voller Energie ins Publikum, und der Abend kann beginnen. „Bienvenidos a la Havanna“, hieß es am Samstag im Forum des Rupert-Neudeck-Gymnasiums, denn der Verein „Kunst und Kultur Nottuln“ hatte zu einem Multimedia-Vortrag über Kuba eingeladen. Dem Fotojournalisten Lutz Jäkel und der kubanischen Sängerin Dayami Grasso gelang es hervorragend, authentische Einblicke in das Leben der Kubaner abseits der Touristenpfade zu geben.

„Die Kubaner haben uns ihre Küchen geöffnet und damit ihre Herzen“, erklärte Lutz Jäkel. Und so bot er den Gästen im vollen Forum überraschende und bewegende Einblicke in ein Land voller Widersprüche. Die Zuschauer konnten eintauchen in den Alltag auf der Karibikinsel und kamen dem Land beeindruckend nah – dank lebendiger Geschichten, beeindruckender Fotos mit einem Blick für das Faszinierende im Alltag und temperamentvoller Lieder.

Dayami Grasso hatte sich hierzu von den melodischen Rufen der Straßenverkäufer inspirieren lassen und hieraus ihre eigene Musik entwickelt. Lutz Jäkel wiederum hatte mit seiner Kamera Landschaften und Architektur, Kulinarisches und vor allem Menschen in den Blick genommen.

So konnten die Beiden dem Publikum vom Besuch verschiedenster Persönlichkeiten auf Kuba berichten – von dem ehemaligen Zigarettendreher, der nun liebend gerne Spanferkel zubereitet, bis zu dem Ehepaar, das im Alter ein eigenes Restaurant eröffnet hat. Und immer war das gemeinsame Kochen und Essen das Verbindende, das erst Dayami Grasso und Lutz Jäkel und somit dann auch dem Publikum ungewohnte Einblicke eröffnete.

So auch bei Lilliam, die für ihr Restaurant frühmorgens alle Märkte abfährt, um die Zutaten zu besorgen. „Eine wirklich starke Frau“, bemerkte Lutz Jäkel gleich zu Beginn. Und Dayami Grasso erklärte passend zum Weltfrauentag am 8. März: „Voller Fantasie, Intelligenz und Kreativität – bei uns in Kuba gibt es viele selbstbewusste Frauen.“

Und die braucht es auch, wie im Laufe des Vortrags deutlich wurde. Denn Versorgungsengpässe sind nach wie vor an der Tagesordnung. „Der Mangel ist in Kuba Alltag. Bei uns kocht man mit dem, was es gibt – und das ist immer unvorhersehbar.“

Gleichzeitig allerdings machten Dayami Grasso und Lutz Jäkel klar, dass gerade die kubanische Jugend voller Aufbruchstimmung sei und große Hoffnungen in die Annäherung der USA und Kubas unter dem damaligen US-Präsidenten Obama gesetzt habe. Dieser Wandlungsprozess sei nun leider ins Stocken geraten.

Dayami Grasso allerdings ließ sich hiervon nicht beeindrucken: Sie sang ein selbst geschriebenes Lied über Hoffnung, Durchhaltevermögen und Widerstandskraft – im eigenen Leben und für ihr Heimatland Kuba.

Authentische Einblicke in Religion, Architektur, Küche und Gesellschaft – aber vor allem in den Alltag der Kubaner, das machte die Multimedia-Reportage aus. Und nach all den verschiedenen Begegnungen, Geschichten und Anekdoten konnte Dayami Grasso nur noch feststellen: „So bunt ist mein Heimatland!“ Und noch etwas hatten die Zuschauer schnell bemerkt: „Kubanisch kochen ohne Musik ist unmöglich!“