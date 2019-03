Zur Premiere ihres ersten Theaterstücks „Das Dorf“ hatten die Zehntklässler aus dem Kurs „Darstellen und Gestalten“ der Liebfrauenschule am Freitag eingeladen. Der Theaterraum der Schule wurde dabei zur Bühne für das dramatische Geschehen um einen Fremden, der am Ende seiner Kräfte ein münsterländisches Dorf erreicht und dessen Bewohner um Hilfe bittet. Doch alle bekannten Ängste treiben die Dörfler um und lassen es zur äußersten Abgrenzung kommen. Der Fremde in ihrer Mitte hat keine Chance.

Die Zuschauer, unter ihnen auch Schulleiter Heinrich Willenborg, honorierten die circa halbstündige Inszenierung, die ein Kinderbuch eigenständig und kreativ umsetzt und auf lokale Verhältnisse umdeutet, mit Szenenapplaus und anhaltendem Schlussapplaus.

Beim anschließenden Umtrunk wurde in den Gesprächen die Betroffenheit zum Thema Ausgrenzung deutlich, die das Stück erzeugt hatte. Das dramatische Ende sollte verdeutlichen, dass Einmauern eigene Ängste nicht besiegt. Fremde spiegeln diese Ängste nur, verursachen sie jedoch nicht.

Besonders die Eltern der 16 Darsteller und Darstellerinnen waren beeindruckt von der Ausdruckskraft ihrer Kinder, die alle Rollen selber entwickelt hatten. Und auch Angela Saget, die Fachlehrerin des Kurses „Darstellen und Gestalten“, die über mehrere Wochen mit ihren Schülerinnen und Schülern das Stück erarbeitet hatte, war sichtlich stolz auf ihre Truppe, die mit wenig Technik, Requisiten und Bühnenbild auskam und sehr ausdrucksstark die Zuschauer ins Geschehen mitnahm.

„Wie gehen wir mit Fremden um?“ Dieses Thema bleibt aktuell. Das war deutlich spürbar.