Am Freitag trafen sich die Mitglieder des Preußen-Münster-Fanclubs „Gerties Adler“ zu ihrer inzwischen fünften Mitgliederversammlung. Vorsitzender Karl-Heinz Hardt begrüßte die 30 anwesenden Mitglieder im Hotel-Gasthof Kruse. Aufmerksam verfolgten diese den Tätigkeitsbericht des Vorstandes sowie den Kassenbericht. Wieder konnte der Verein einen positiven Abschluss des Jahres bekannt geben, sodass der aktuelle Vorstand entlastet werden konnte.

Im Anschluss folgten die Wahlen. Schon vor Beginn stand fest, dass die Vorstandsmitglieder Andreas Göcke und Ingo Jacob ihre Posten nicht für weitere zwei Jahre ausüben werden. Karl-Heinz Hardt bedankte sich bei beiden für die geleistete Vorstandsarbeit in den zurückliegenden vier Jahren. Vorsitzender Karl-Heinz Hardt, 2. Vorsitzender Karl-Josef Hidding, Kassiererin Eva Marienwald, Pressewart Benedikt Meis und 2. Beisitzer Markus Gerdemann wurden in ihren Ämtern bestätigt und werden zusammen mit den neu gewählten Mitgliedern Dirk Kocfelda (2. Kassierer) und Karsten Jansing (1. Beisitzer) die Geschicke des Fanclubs für die nächsten zwei Jahre leiten. ,

„Wir freuen uns, dass wir frischen Wind in den Vorstand bekommen haben und auf die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren“, so Benedikt Meis.

Nach der Wahl des Vorstandes wurde Michael Steens als Kassenprüfer verabschiedet. Seine Aufgaben übernimmt für die nächsten zwei Jahre Thorsten Zimmermann.

Zum Abschluss erhielten die Mitglieder noch Termine für die Fahrten zu den Heimspielen, für die Stammtische des Fanclubs, die ab diesem Monat wieder starten sollen, für die Planwagentour im Juli und für den Maigang, der am letzten Spieltag der Saison geplant ist.