Letzte Defizitlücke geschlossen

Wenn der Gemeinderat am 19. März (Dienstag) den Haushalt für das Jahr 2019 beschließen wird, dürfte eine breite Zustimmung gewiss sein. Schließlich liegt der Politik erstmals seit dem Jahr 2005, wie die Verwaltung betont, ein ausgeglichener Haushaltsentwurf mit einem Volumen von rund 37,2 Millionen Euro vor. Im Rahmen der Etatberatungen gelang es Verwaltung und Politik, das ursprünglich prognostizierte Defizit von rund 1,16 Millionen Euro vollständig zu eliminieren. Möglich wurde dies, weil es Ertragsverbesserungen von insgesamt rund 607 000 Euro und Aufwandsreduzierungen von rund 555 000 Euro gibt.

Im Haupt- und Finanzausschuss Ende Februar hatte die Politik mit zwölf Ja-Stimmen bei einer Enthaltung und vier Nein-Stimmen das Zahlenwerk gebilligt. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch ein Haushaltsdefizit von rund 95 000 Euro. Die Verwaltung hat zwischenzeitlich einen Weg gefunden, dieses Defizit auf Null abzuschmelzen. Es ergaben sich aktuell Einsparungsmöglichkeiten bei den Schülerbeförderungskosten (25 000 Euro) und bei den Personalkosten (70 000 Euro).

Die Haushaltsverabschiedung, die in öffentlicher Sitzung erfolgt, wird traditionell von den Vorsitzenden der Ratsfraktionen genutzt, um in einer Rede die eigenen Ziele und die Unterschiede zu den anderen Fraktionen zu verdeutlichen. Wenn auch viele Positionen im Haushalt einstimmig beschlossen wurden, so gab es in dem einen oder anderen Punkt auch Differenzen.

Ein Beispiel dafür ist der SPD-Antrag, mit einer pauschalen dreiprozentigen Kürzung der Aufwendungen den Haushaltsausgleich und eine Aufstockung der Rücklage zu erreichen (wir berichteten). Dieser Ende Februar im Haupt- und Finanzausschuss diskutierte Antrag wurde dort von allen anderen Fraktionen abgelehnt.

Kritik kam in der Sitzung auch von der Verwaltung: Würde man dem SPD-Antrag folgen, müssten rund 833 000 Euro eingespart werden, hieß es. Und dann sei man im Bereich der freiwilligen Leistungen gehen. Sie sei nicht bereit, dies den Vereinen zuzumuten, meinte Bürgermeisterin Manuela Mahnke.

Markus Lunau (CDU) hielt die Intention des SPD-Antrages zwar für richtig, bewertete die Methodik aber als falsch. Vor dem Hintergrund, dass die Gemeinde noch mit Mitteln aus dem Digitalpakt Schule rechnen könne und der Haushaltsabschluss in der Regel deutlich positiver ausfalle als die Haushaltsplanung, sei ein Haushaltsausgleich auch ohne eine pauschale Kürzung der Aufwendungen zu erwarten.