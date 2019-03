Alles versucht der junge Mann, um zu verhindern, dass der Richter ihm eine Freiheitsstrafe aufbrummt. „Ich weiß, das war nicht richtig. Ich habe einen Fehler gemacht“, räumt er ein. „Mir wäre wichtig, dass ich nicht noch länger ins Gefängnis muss, sondern irgendwas mit einer Therapie machen kann“, schlägt er dem Richter am Amtsgericht Coesfeld vor.

Der sieht die Sache völlig anders und verurteilt den 29-Jährigen, der in Nottuln wohnt, wegen Volksverhetzung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, sprich NS-Begriffen und -symbolen, zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten, die nicht zur Bewährung ausgesetzt wird.

Folgendes gibt der Angeklagte, der ohne einen Rechtsbeistand erschienen ist, unumwunden zu: Im April 2018 habe er mit seinem Handy an diverse Whats­App-Gruppen unter anderem die Nachrichten „Wir brauchen einen neuen Führer“ und „Sieg Heil“ sowie hetzende Äußerungen gegen Menschengruppen versendet. Auch Hitler-Bilder hatten die Ermittler auf dem Handy gefunden. „Die habe ich zugeschickt bekommen“, erklärt der Angeklagte.

Unter Alkoholeinfluss und infolge einer Depression habe er sich am Tattag in Coesfeld verleiten lassen, die verbotenen Nachrichten zu verschicken. Mit rechter Hetze dieser Art sei er am Arbeitsplatz in Berührung gekommen. „Wenn ich zu viel getrunken habe, kocht das dann bei mir hoch“, gab er an. „Ich bin aber nicht rechtsradikal“, versichert er.

Da hatten Staatsanwältin und Richter ihre Zweifel, zumal der 29-Jährige im Sommer 2018 wegen ähnlicher Vergehen, darunter das Zeigen des Hitlergrußes in einer Gaststätte in Coesfeld, bereits zu sieben Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden war. Da er die Bewährungsauflagen nicht einhielt, sitzt er seit einigen Wochen im Gefängnis.

Genau diesen leichtfertigen Umgang mit den Auflagen kritisiert die Staatsanwältin. „Ich sehe keine positive Sozialprognose“, stellt sie fest und beantragt zehn Monate ohne Bewährung – die noch offene Strafe aus dem vorherigen Urteil eingerechnet.

Mit seinem Spruch bleibt der Richter knapp darunter. Zwar hält er dem Angeklagten zugute, dass er geständig ist und berücksichtigt auch, dass er zur Tatzeit leicht alkoholisiert war, aber: „Mit der Bewährungsstrafe im Sommer haben sie ihre Chance bekommen, die haben sie nicht genutzt“, redet er Klartext: „Die Haft ist angemessen.“ Der Angeklagte will das Urteil nun noch mit seinem Anwalt besprechen.