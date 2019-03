Wenn am Samstag (16. März) ab 20 Uhr in der Gaststätte Denter bei der 33. Rocknacht die Tanzfläche gerockt wird, feiern die Tänzerinnen und Tänzer auch für einen guten Zweck. Der Erlös der Rocknacht wird vom Rockforum Nottuln an den Verein „Ein Lächeln für Togo!“ gespendet. Und die Spende wird sinnvoll eingesetzt: Mit dem Geld der Rocknacht soll in Togo eine größere Solaranlage finanziert werden. Das Projekt soll im Kinderdorf in Zukunft für eine regenerative und vor allem für eine autarke Energieversorgung sorgen, berichtet Torsten Tschöke vom Verein „Ein Lächeln für Togo“. Das Waisenkinderdorf befindet sich in der Region Badja, etwa eine Autostunde von der Hauptstadt Lomé entfernt. Im Dorf leben circa 500 Kinder und 60 Mitarbeiter und Lehrer. Teilweise haben die Beschäftigten eine eigene Unterkunft in Form eines kleinen Hauses, die meisten aber schlafen nachts auf dem Boden.

Am Anfang der 33. Rocknacht am Samstagabend steht ein 60-minütiges Special mit der legendären Band „Queen“. Ab 21 Uhr heißt es wieder „Rock Nonstop“ bis 2 Uhr nachts. Der Eintritt beträgt 5 Euro.