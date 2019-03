Mit großer Begeisterung haben die Schüler der Astrid-Lindgren-Schule am Dienstag ihre neue Tischtennisplatte eingeweiht. 1000 Euro standen der Grundschule im Rahmen des Schülerhaushalts zur Verfügung. „Normalerweise erhält jede Grundschule 500 Euro. Da die Kinder aber meist etwas größere Wünsche vorschlagen, haben sich die Schulen zusammengeschlossen. So bekommt jede Schule 1000 Euro, aber dafür nur alle zwei Jahre. Die Grundschulen wechseln sich also jedes Jahr ab“, erklärte Beigeordnete Doris Block.

Auch in diesem Jahr machten die Kinder wieder viele kreative Vorschläge. Ob Pflanzen für das Klassenzimmer, Pausenspielzeug oder Spiele für drinnen, die sie nutzen können, wenn es regnet. Mit großer Mehrheit stimmten die Jungen und Mädchen jedoch für die Tischtennisplatte. Für 800 Euro konnte diese kurz vor den Weihnachtsferien angeschafft werden. Wenn das Wetter mitspielt, können die Kinder die Tischtennisplatte ab jetzt in jeder Pause nutzen.

Mit den übrigen 200 Euro wurden Bücher für die Leseoase besorgt. „Es ist jedes Mal wieder toll zu sehen, wie kreativ die Kinder sind. Auch in den letzten Jahren, als wir zum Beispiel mit dem Geld Obstbäume gepflanzt oder eine Fahne mit unserem Logo aufgestellt haben“, ist Schulleiterin Karin Greßkämper begeistert. „Die Kinder finden es toll, die Möglichkeit zu haben, selbst zu entscheiden, was mit dem Geld passiert. Und wie man sieht, sind dabei der Kreativität keine Grenzen gesetzt.“