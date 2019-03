Rund 15 Flüchtlinge aus dem Kreis Coesfeld haben die Chance bekommen, anderen Menschen ihre ganz persönliche Geschichte zu erzählen. In der Ausstellung „Willkommen im Kreis Coesfeld“ schildern sie mit Steckbriefen und Bildern ihre Flucht sowie auch ihre Ankunft hier. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Projektes, darunter auch zwei Einwohner der Gemeinde Nottuln, stammen aus Afrika und Asien und sind vorrangig aufgrund von Politik, Wirtschaft oder Krieg aus ihrer Heimat geflohen.

Ins Leben gerufen wurde das Projekt von Cornelius Bracht, dem Bildungskoordinator des kommunalen Integrationszentrums (KI) aus dem Kreis Coesfeld in Zusammenarbeit mit der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Initiative „Jugendliche ohne Grenzen“. „Besonders wichtig ist mir die Arbeit auf Augenhöhe mit den Geflüchteten. So ist die Ankunft hier für sie leichter“, betont Bracht. Genau das wolle er auch durch das Projekt deutlich machen und an die Besucher vermitteln.

Die Ausstellung befindet sich bis zum 29. März (Freitag) im Forum des Rupert-Neudeck-Gymnasiums und kann nun von den Schülern und Schülerinnen erkundet werden. Auch interessierte Bürger können nach Anmeldung beim Sekretariat unter der Rufnummer 0 25 02/ 94 40 die Ausstellung besuchen.