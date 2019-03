Mehr Sicherheit und Komfort

Gut gelaunt steht Maria Janning in ihrem Zimmer im St-Elisabeth-Stift und bewundert ihr Bett - es ist neu und gefällt ihr sehr gut: „Die Matratze ist schön bequem“, stellt die 84-Jährige fest. „Außerdem kann man gut verschiedene Positionen einstellen“, ergänzt die Seniorin.

Das St.-Elisabeth-Stift tauscht zurzeit die Betten in allen Zimmern aus – 74 Stück insgesamt, schreiben die Christophorus-Kliniken in einer Pressemitteilung. Damit der Wechsel möglichst zügig und ruhig über die Bühne, werden sie an drei verschiedenen Terminen ausgetauscht. Der erste fand im Januar statt, der zweite Ende Februar und der dritte erfolgt Anfang April.

Die neuen Modelle haben viele Vorteile: Man kann das Bett bei Bedarf in verschiedene komfortable Positionen stellen und nachts Lichter unter dem Bett leuchten lassen. Außerdem handelt es sich um Niedrigflurbetten, die sich bei Bedarf hoch- und komplett herunterfahren lassen. So verringert sich die Gefahr von schweren Stürzen und deren Folgen.

Zudem sind die Seitenteile geteilt: „Mancher Bewohner fühlt sich sicherer, wenn wir den Seitenrand neben dem Kopf hochstellen, den unteren Rand jedoch nicht. So kann der Bewohner trotzdem bequem aussteigen“, erklärt Einrichtungsleiterin Sandra Thoms .

Für sturzgefährdete Bewohner gibt es die Möglichkeit, nach Absprache auf einer sogenannten „Klingelmatratze“ zu liegen. Dank dieser klingelt es automatisch bei der Nachtschwester, wenn der Bewohner aus dem Bett steigt. „Die Mitarbeiterin achtet dann darauf, zeitnah nach dem Bewohner zu sehen und Hilfestellung zu geben“, erläutert Sandra Thoms.

Die Neuanschaffungen bieten nicht nur den Bewohnern, sondern auch den Mitarbeitern Vorteile: Durch die variable Steuerung kann die Pflegekraft den Bewohner komfortabel aufrichten – das schont den Rücken der Pflegekräfte.

Bis zum Frühsommer sind alle Betten im Nottulner St.-Elisabeth-Stift sowie in den Coesfelder Seniorenheimen St.-Katharinen-Stift und St.-Laurentius-Stift ausgetauscht, die alle drei zur Christophorus-Altenhilfe GmbH gehören.