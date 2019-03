Die Opfer der Borkenkäfer

Die Maschine arbeitet so schnell, dass man seinen Augen nicht trauen mag. Der gelb lackierte Greifarm fasst unten am Stamm der Fichte an. Ritschratsch. Und schon ist der Stamm durchgesägt. Der Baum neigt sich zur Seite, fällt, fällt, fällt und landet zwischen seinen Artgenossen auf dem feuchten Waldboden. Und schon greift die Maschine, die Harvester oder Vollernter genannt wird, wieder zu. Hebt den Baumstamm hoch, als wäre er ein Streichholz. Wie von Geisterhand schiebt sich der Stamm durch die gelbe Greifzange, rechts und links fliegen die Äste zur Seite. Kaum ist das erledigt, sägt die Maschine den nun entasteten Stamm in ungefähr zwei Meter lange Stücke. So geht moderne Forstarbeit. Zu beobachten ist sie zurzeit im Naturschutzgebiet „Nonnenbach – Nottulner Berg“. Dort werden in diesen Tagen im großen Stil Fichten gefällt.

Hintergrund der Forstarbeiten ist der Borkenkäferbefall, der – wie in ganz Europa – auch hier in den Baumbergen zu Schäden an den Fichten gesorgt hat. Jetzt halten die Tiere noch ihren Winterschlaf, aber wenn die Temperaturen steigen, fliegen sie wieder und verbreiten sich weiter und weiter. „Dagegen werden wir kaum etwas machen können“, prognostiziert Forstoberinspektor Matthias Schulte Everding, der für die Wälder der Baumberge-Region zuständig ist. Aber den Schaden so gering wie möglich halten, das möchten der Landesbetrieb Wald und Holz sowie die Eigentümer der Wälder.

Und: „Wenn wir die Bäume jetzt aus dem Wald holen, bekommen die Eigentümer wenigstens noch ein bisschen was dafür“, erklärt Schulte Everding. Viel verdienen lasse sich aber zurzeit wahrlich nicht. „Der Markt ist total am Boden, weil im Moment alle ihr Fichtenholz anbieten.“

Gestern startete die Fällaktion im gemeindeeigenen Waldstück direkt am Wasserwerk, weitere Flächen in der Nähe, auf dem Draum und in Darup werden folgen. Etwa eine Woche werden die Arbeiten dauern. Die Holzmenge, die dabei geerntet wird, kann Matthias Schulte Everding nur über den Daumen schätzen: „1000 Festmeter haben Sie schnell zusammen.“ Froh sei er, dass man einen Unternehmer gefunden habe, der Kapazitäten frei hat, in den Baumbergen tätig zu werden. Aus Holland kommt er. „Sonst arbeiten wir in der Regel mit Firmen aus der Region zusammen, aber die haben alle jede Menge zu tun.“

Den Borkenkäfer gibt es schon immer, in den Baumbergen kommen der größere Buchdrucker und der kleinere Kupferstecher vor. Schäden, die die Tiere verursachen, sind auch nichts Neues. Doch diesmal ist es besonders schlimm. Der trockene und extrem warme Sommer 2018 war wettertechnisch wie gemacht für die Borkenkäfer. Und die von Sturm Friederike umgeknickten Fichten boten den passenden Nährboden. „Die Populationen haben sich explosionsartig vergrößert“, sagt Matthias Schulte Everding.

Wenn der Harvester sein Werk getan hat und anschließend der Rückezug die zersägten Stämme fein säuberlich gestapelt hat, sollen neue Bäume angepflanzt werden. Ob das allerdings jetzt noch gelingt, ist fraglich. „Wir haben nur noch vier Wochen Pflanzzeit“, erklärt der Forstoberinspektor, danach gehe erst einmal nichts mehr. Gemeinsam mit dem Naturschutzzen­trum Kreis Coesfeld sollen „standortheimische Laubbäume“ gesetzt werden.

Die Fichte, so erklärt Matthias Schulte Everding, war in den Baumbergen eh nicht zu Hause. Eher in den Mittelgebirgen und in den Alpen zu finden, war sie wegen ihrer vielseitigen Nutzbarkeit auch in der hiesigen Region angepflanzt worden. Das sei schon immer ein bisschen grenzwertig gewesen, jetzt aber mache sich der Klimawandel bemerkbar: Es werde für die Fichten einfach zu warm und zu trocken. Und das liebt der Borkenkäfer ...