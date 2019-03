Hunde helfen Menschen

„Henri und Bayala kommen!“ Mit leuchtenden Augen wird Sandra Lefert begrüßt, wenn sie am Dienstagnachmittag mit ihren beiden Hunden das St.-Elisabeth-Stift betritt. Seit mittlerweile fünf Jahren bietet sie mit ihren ausgebildeten Therapiehunden freiberuflich tiergestützte Interventionen im Haus an. In der tiergestützten Intervention werden Tiere bewusst, zielgerichtet und strukturiert in Gesundheitsfürsorge, Pädagogik und Soziale Arbeit einbezogen.

Für jeden Menschen, so auch für die Bewohner des St.-Elisabeth-Stifts, sind Begegnungen und Erlebnisse, bei denen sie sich angenommen und wertgeschätzt fühlen, sehr wichtig, schreibt das Haus in einer Pressemitteilung. Der Tierkontakt kann Beschwerden lindern und Freude und Sinn in das Leben der alten Menschen bringen. Nachweislich wirkt sich die Beziehung zum Tier positiv auf das Gefühlsleben, die Gedanken und das Sozialverhalten der Menschen aus. Durch den Kontakt sind sie oft aktiver, selbstbewusster und kommunikativer als Menschen ohne Tierkontakt.

Als Therapietiere werden nicht nur Hunde, sondern unter anderem auch Esel, Lamas und Pferde eingesetzt. Weiterhin eignen sich auch Kleintiere wie Meerschweinchen, Kaninchen und Hühner. Daher wird Sandra Lefert demnächst zusätzlich ein entsprechendes Angebot mit diesen Tieren im St.-Elisabeth-Stift einrichten.

Um sich in diesem Bereich weiter zu qualifizieren, hat Sandra Lefert eine 17 Monate dauernde, berufsbegleitende Weiterbildung zur ESAAT-zertifizierten Fachkraft für tiergestützte Therapie und Intervention beim Institut für systemische und tiergestützte Therapie absolviert. Einrichtungsleiterin San­dra Thoms gratulierte ihr zur bestandenen Prüfung und freut sich, dieses fachlich qualifizierte Angebot im St.-Elisabeth-Stift weiterhin anbieten zu können.

Und Sandra Lefert ruht nach ihrer erfolgreichen Fortbildung nicht: „Ein für mich ganz wichtiges Zukunftsprojekt ist die Errichtung eines intergenerativen Begegnungshofes“, verrät sie. Da sie zusätzlich als Betreuungskraft im St.-Elisabeth-Stift arbeitet, bringt sie für entsprechende Überlegungen auf jeden Fall die besten Voraussetzungen mit, heißt es abschließend.