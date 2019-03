„Wir übernehmen Verantwortung“

Das erleben die Mitglieder des Sozialausschusses auch nicht alle Tage: Mitglieder des Lokalen Teilhabekreises Nottuln haben am Mittwochabend sich und ihre Arbeit vorgestellt. Und sie taten das mit großem Engagement und tollen Ideen, Wünschen und Anregungen für Politik und Verwaltung. Der Beifall, den ihnen die Ausschussmitglieder für ihre Präsentation zollten, war am Ende redlich verdient.

Marianne Klan, als Fachbereichsleiterin Wohnen und Teilhabe im Stift Tilbeck zuständig für die Häuser in Nottuln und Bösensell, moderierte die Vorstellung des Lokalen Teilhabekreises, überließ den Großteil der Wortbeiträge aber den Menschen mit Behinderungen, die sich intensiv auf den Abend vorbereitet hatten und ihre anfängliche Nervosität schnell ablegten.

Seit 2007 gibt es den Teilhabekreis in Nottuln. Ziel ist es, Ideen zu entwickeln, wie Menschen mit und ohne Behinderung in der Gemeinde Dinge gemeinsam tun können. Und es geht darum, den behinderten Menschen Zugang zu den Angeboten in der Gemeinde zu verschaffen, sodass sie am Gemeindeleben teilhaben können. „Dinge, die uns behindern, versuchen wir zu ändern“, erklärten die Mitglieder des Teilhabekreises. „Wir sagen unsere Meinung und mischen uns ein.“

Alle sechs bis acht Wochen treffen sich die Mitglieder, um gemeinsam aktuelle Themen zu besprechen. Zur Gruppe gehören neben den Menschen mit Behinderungen auch Nottulner Bürger, Eva Suttrup und Ulli Messing, Letzterer ist gleichzeitig auch Vorsitzender des Teilhabebeirates der Gemeinde Nottuln, waren am Mittwoch mit dabei.

Geleitet werden die Sitzungen von Außenminister Michael Gödde , der den Teilhabekreis auch in der Öffentlichkeit vertritt. Hansjörg Krukenberg verwaltet als Finanzminister die Kasse. Und dann sind da noch die Innenminister, die Vertreter der einzelnen Häuser, die die Anregungen aus den Häusern in den Teilhabekreis übermitteln und umgekehrt, dessen Ideen in die Häuser tragen. Am Mittwochabend waren Ute Helming (Haus Johanna), Christian Schürhaus (Haus Markus) und Lena Müller (Haus Marina) dabei. Assistenzen unterstützen die Menschen mit Behinderung, wenn diese an ihre Grenzen stoßen, übersetzen beispielsweise Texte in einfache Sprache, damit sie auch verstanden werden.

Dem Teilhabekreis gehe es nicht nur darum, etwas zu bekommen, betonte Michael Gödde: „Wir überlegen uns auch, wo wir uns beteiligen können, wo wir helfen können. Wir wollen nicht nur etwas haben, sondern wollen auch etwas geben.“ So unterstützt der Teilhabekreis beispielsweise den Stiftslauf oder die Müllsammelaktion in Nottuln. „Wir übernehmen Verantwortung.“

Die am Teilhabekreis teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger tragen die Ideen und Wünsche des Kreises in die verschiedenen Gruppen in der Gemeinde, erläuterte Eva Suttrup. Damit der eine vom anderen weiß und die Chance zusammenzufinden größer wird.