Die Grünen wollen sich nicht einfach damit abfinden, dass die Septemberkirmes (abgesagt von der Gemeinde) und das Frühlingsfest (abgesagt von der Kaufmannschaft) und die damit verbundenen verkaufsoffenen Sonntage in diesem Jahr nicht stattfinden.

In einem Schreiben an die Gemeinde beantragt die Grünen-Fraktion, dass beide Veranstaltungen inklusive der verkaufsoffenen Sonntage dennoch stattfinden. „Die verkaufsoffenen Sonntage sind für einige Geschäfte in Nottuln ein wichtiger Termin, um ihre Waren zu präsentieren und um Kunden zu werben. Nach der leidlich langen Baustelle in der Ortsdurchfahrt, die die Geschäftswelt schon mehr als genug geschadet hat, muss weiterer unnötiger Schaden von unseren Gewerbetreibenden abgewendet werden“, betont Grünen-Faktionsvorsitzender Richard Dammann . Die Grünen beantragen daher, dass das Frühlingsfest auch ohne Kaufmannschaft stattfindet, zumal das Partnerschaftsjubiläum und das historische Fest wie geplant durchgeführt werden.

„Die Septemberkirmes wegen einer Baumaßnahme abzusagen, die, falls sie überhaupt angepackt wird, nicht den ganzen Ortskern betrifft, ist die Absage einer wichtigen Tradition in Nottuln“, merkt Dammann weiter an. Er befürchtet, dass sich die Schausteller nach der Absage eventuell umorientieren werden, da die Septemberkirmes kein fester Termin mehr in ihrem Kalender ist, auf den sie verlässlich setzen können. Deshalb sollte auch die Septemberkirmes wie geplant stattfinden.